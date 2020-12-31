全球低调迎来2021 

（德国之声中文网）2021年到了！零点整，德国的人们迎来新年。而因新冠大流行瘟疫，气氛与往年大不相同。在柏林，德国最大规模的除夕夜派对活动取消。往常会有数十万人聚集的勃兰登堡广场空空荡荡，虽有众多音乐家参加的电视实时转播的除夕夜秀，但现场上没有观众。零点整，勃兰登堡门上焰火升腾，打出灯光秀。

尽管这样，柏林当局仍出动大批警力以防不测。不过，警方只发现少数违反新冠限制措施现象。警方一名发言人表示，情况总的来说“非常平静”，在焰火施放禁区只零星发生违例行为。

因新冠大流行瘟疫，很多国家就除夕夜和元旦颁布严格规定，以防止出现大规模庆祝活动和人群聚集。在巴黎，除夕夜也实施宵禁。不过，在巴黎圣母院虚拟背景前有扮作阿凡达的让·米歇尔·雅尔（Jean-Michel Jarre）的在线音乐会，在罗浮宫前有电音DJ大师大卫·库塔（DJ）事先录制的网上音乐会。

香榭丽舍大街除夕夜

继续实施宵禁的意大利举办小规模活动与新冠之年告别。音乐会主要在电视和因特网上举行。首都罗马临时发布禁放焰火至1月6日行政令。希腊众多城市则特意大量施放焰火，以期对人们禁足在家做某种补偿。

在阿姆斯特丹和伦敦等世界上其它很多地方也取消了派对和焰火晚会。在纽约，时代广场的“大水晶球落下”现场上只有少数人，而不是往年的成千上万人。在里约热内卢和圣保罗，大型除夕夜灯光秀取消。

俄罗斯也在新冠死亡人数众多的背景下进入新年。在首都莫斯科，传统的焰花秀在克里姆林宫附近举行。不过当局要求居民们只同家人在一起过元旦。

在欧洲人之前数小时，已有很多国家迎来元旦。新西兰是最早迎来新年的国家之一。由于数周来因严格入境禁令而未出现新染疫病例，该国得以几乎与往年一样在宽松气氛中迎新。在奥克兰和其它城市，人群汇集，以共同欣赏子夜焰火。

在悉尼港和歌剧院，今年的焰火晚会未让观众到现场。根据当局的规定，强行进入现场者将被处以相当于最高620欧元以上的罚款。有人观察到，悉尼犹如一座幽灵城，闻名全球的焰火秀只延续了7分钟而不是去年的12分钟。

在全球新冠危机起源地的中国千万人口城市武汉，成千上万人将气球升上夜空。

国际航天站上的两名俄罗斯太空人通过视频向地球上的人们祝福新年。在俄罗斯航天局公布的一断视频中，宇航员雷日科夫（Sergej Ryschkow）说，2020是对这个星球的一次考验。由于国际空间站今年除夕这一天绕行地球16圈，宇航员们便16次迎来新年。国际空间站每一个半小时绕飞地球一次。

至全球都进入2021年，便是中欧时间1月1日的13点。进入新年最后两个地区分别是位于太平洋上的无人居住的贝克岛（Baker Island）和豪兰岛Howland Island）。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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