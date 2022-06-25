全球人口將破80億 印度2023年超車中國

（德國之聲中文網）根據聯合國週一（7月11日）在世界人口日發佈的最新報告《2022年世界人口展望》，全球人口預料將在2022年11月15日突破80億。到了2030年，可能再增長至85億，並在2080年代達到104億的峰值。該報告預測，全球人口估計將保持在此一水平，直到2100年。

《2022年世界人口展望》指出，人口增長主要集中於8個國家，包含：剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞聯合共和國。預計到2050年，撒哈拉以南的非洲國家將貢獻全球人口一半以上的預期增長 。

人口增長也將為全球將帶來挑戰。聯合國主管經濟和社會事務副秘書長劉振民警告，快速的人口增長將使得消除貧困、飢餓和營養不良，以及擴大衛生和教育系統覆蓋面的工作，變得更加困難。

但報告也指出，撒哈拉以南非洲的大多數國家以及亞洲、拉丁美洲和加勒比的部分國家，最近生育率的下降為它們帶來了「人口紅利」——勞動年齡的人口（25 至64 年）佔比增加，為各國加速人均經濟增長提供了機會。

報告認為，為充分利用這一機會，各國應加強投資、進一步發展人力資本，並確保各個年齡階層的人都能獲得醫療保健和優質教育，促進生產性就業和體面工作的機會，實現聯合國可持續發展目標。

印度人口將超越中國

根據聯合國官網數據顯示，全球人口在2011年10月達到70億。目前，全球人口約77億。人口最多國家為中國及印度，分別為約14.4億和13.9億人。

聯合國最新報告《2022年世界人口展望》指出，印度人口預計將在2023年將超越中國，成為世界上人口最多的國家。

美媒《Axios》報導稱，儘管印度近年民主有所倒退，但仍是世界上人口最多的民主國家，並被西方國家視為對抗中國在該地區發揮影響力的關鍵力量。伴隨著美中競逐加劇，為拉攏印度，美國政府已經決定強化發展與該國的經濟和戰略關係。

二戰後全球人口年增率首次低於1%

根據聯合國該份報告，2020年和2021年的全球人口年增長率，是第二次世界大戰以來首次低於1%，亦是1950年代以來最緩慢增幅。及至2022年至2050年期間，預計全球有61國的人口將至少減少1%。

根據《金融時報》報導，歐洲總人口實際上在新冠疫情期間有所下降。2020年減少了約74.4萬人，2021年減少了140萬人——這也是自1950年有記錄以來，全球所有大陸中的最大降幅。該報導稱，這反映了與疫情相關的死亡人數激增、出生人數下降和淨移民減少。

不過針對歐洲總人口下降，聯合國經濟和社會事務部人口司司長威爾莫斯（John Wilmoth）表示，新冠疫情「不是主要因素」。他說：「幾十年來，幾乎所有歐洲國家的生育率都相當低，這也意味著年輕人口不多」。

報導指出，預計到2100年，歐洲人口將繼續收縮，德國和其他國家也將像波蘭、意大利等東南歐國家一樣，呈現人口收縮趨勢。

亞洲方面，日本人口自2010年以來一直在減少，韓國則是在2020年首次負成長，預計中國今年也會出現類似情況，中國人口將在2040年代中期每年減少約600萬，到了2050年代後期，每年減少1200萬——這也將是世界上有史以來最大的下降幅度。

高齡化危機

人口成長增緩的同時，高齡化現象持續席捲全球。根據聯合國該報告，到了2050年，預計全世界65歲以上人口數將是5歲以下兒童人數的2倍多，並與12歲以下人口差不多。

該報告預測，死亡率的進一步降低將導致2050年的全球平均壽命，拉長至約77.2歲。但與此同時，2021年最不發達國家的預期壽命遠遠落後於全球平均水平7年，顯示了全球發展的落差。

《金融時報》指出，隨著許多國家老年人比例預計上升，恐將影響國家經濟增長和公共財政，並且正在構成越來越大的政治挑戰。

對此，聯合國報告建議高齡化國家應採取措施，使公共項目適應不斷增長的老年人口，建立全民醫療保健和長期護理體系，並提高社會保障和養老金體系的可持續性。

（聯合國、金融時報、Axios）

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