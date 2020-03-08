全球人口减少对环境意味着什么？

（德国之声中文网）一年多前，一名白人至上主义者在美国得克萨斯州埃尔帕索（El Paso）枪杀了22人，其中大部分为西班牙裔人。枪击案发生前不久，这名凶手在一篇网上发表的宣言中写道："如果我们能够摆脱足够多的人，那么我们的生活方式将更具可持续性。"他的灵感来自新西兰克赖斯特彻奇（Christchurch）的一名恐怖分子，该名恐怖分子五个月前在对两座清真寺发动的袭击中杀死了51名穆斯林信徒，并被确认为"生态法西斯主义者"。

这两个人的担心皆无科学依据。知名医学杂志《柳叶刀》近日发表的一项研究表明，全球范围内生育率在下降，人类也在衰老，到本世纪末，地球上几乎每个国家的人口数量都将减少。也就是说，根本没有人口过剩问题，人口统计学家们反而在问：下一代年轻人将从何而来。

美国华盛顿大学卫生计量与评估研究所（IHME）所做的这项研究预测，地球上的人口数量将在未来短短四十年内达到峰值，即97亿，到本世纪末将降至88亿。在80年内，西班牙和日本等国家的人口将减半。中国的人口也将出现类似规模的萎缩，而印度和尼日利亚则将成为世界上人口最多的国家。只有在包括索马里和南苏丹在内的12个国家有足够的新生儿来保持人口稳定。其他国家将老化。

人口受教育程度的提高和避孕措施的普及是生育率下降的积极推动力，随着这两项目标的在全球范围内的逐步实现，全球人口到2100年将比今天减少15亿。

这种人口结构的转变将改变社会。 谁来支付老人医保费用？ 各国会争抢年轻移民吗？ 人们什么时候可以退休？

同时，这也突出了一个困扰环保运动人士数十年的问题，这个问题也越来越多地被极右翼人士当作武器：人口减少对地球而言难道不是好消息吗？

排放不均

人口过剩是一种自我安慰的想法。 对一些人而言，这意味着损害地球的并不是他们的个人消耗，而要归咎于数量庞大的人口，因此改变自身行为毫无意义。 华盛顿大学卫生计量与评估研究所的研究表明，地球人口减少意味着碳排放量减少、全球粮食系统压力降低、"跨越行星边界"的可能性也在变小。

然而，科学家们认为，其中的问题是人们的排放量不平等。 美国哈里斯堡科技大学（Harrisburg University of Science and Technology）能源工程助理教授阿文德·拉维库玛 （Arvind Ravikumar）指出："（人口数量和碳排放量成正比）是极其肤浅的分析。"

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）称，人口增长导致温室气体的排放增加，但却远不及人均排放量增长带来的排放量。 最富裕国家的人均排放量是最贫穷国家的50倍，而在这些低收入、低排放的国家中，人口却增长最快。

加利福尼亚突破研究所的气候专家泽克·豪斯凡瑟尔（Zeke Hausfather）认为："有时候人们试图把人口数量当作帮助富裕国家开脱责任的一种借口，而实际上，比起人口数量，对排放量产生影响的更多的是我们对资源的消耗和经济活动水平。"

与使用化石燃料作为能源的人少的世界相比，人多但使用清洁能源的世界的排放量可能更低。像中国和印度这样快速增长的大国正在建造廉价的太阳能面板和风力涡轮机，由此即使国民收入和人口增加，其总排放量也可能下降。

但是整个非洲和亚洲其他地区的开发商都在努力争取绿色基础设施的贷款。迄今为止，富裕国家未能兑现其在《巴黎协定》中作出的承诺：每年用1000亿美元资助较贫穷的国家应对气候变化。

"我们不能对这些国家说：我们已经有很多温室气体了，你们应该停止使用能源，"纽约人口委员会资深究员、前联合国政府间气候变化专门委员会主要作者之一江雷文(音译：Leiwen Jiang）坦言： "但是我们可以帮助他们改善技术。"

虽然低于预期的生育率对减少贫穷国家的排放量几乎无济于事，但这可以帮助他们以不同的方式应对气候变化。江雷文解释，如果女性只有自己想要的孩子，她们将能够从事更多有偿工作。经济的增长可以帮助资金短缺的社区应对气候变化带来的日益严重的高温、洪水和风暴等问题。

女性教育水平的提高是生育率下降的主要驱动力

黑暗历史

人口过剩的概念曾有一段黑暗的历史。 即使你认同人口增加导致排放增多这一前提，"那你的解决方案是什么？"拉维库玛问道： "是强行减少人口吗？如果是，什么样的人口应该减少呢？" 就像埃尔帕索和克赖斯特彻奇的恐怖分子一样，历史上总有政府通过践踏边缘化群体的权利而控制其人口。

像美国和加拿大这样的国家在20世纪下半叶对土著妇女进行了强行绝育，而澳大利亚则对残疾人采取了同样的措施。 1976年，在外国捐助者的鼓励下，印度对620万男子采取了绝育措施，其中大多数是贫困人口，这些捐助者根据人口控制情况制定了一系列援助计划。据信当时有2000多人死于拙劣的绝育手术。

从1970年代后期开始，中国推出了严厉的独生子女政策，通过罚款、绝育和强迫堕胎等手段限制人口增长，这一政策持续了数十年。根据美联社今年七月发布的一项调查，如今的中国继续针对维吾尔族女性采取类似做法。

不同预测模式

随着女性受教育水平的提高以及避孕措施的普及，全球女性的生育率在不断下降。在谈环境之前不得不说，上述两个条件都是人权目标。但是人口统计学家对生育率将持续下降到什么程度以及下降的速度有不同意见。

华盛顿大学卫生计量与评估研究所预计，世界人口将从2064年开始减少，联合国则估计全球人口将在本世纪中持续增长。两种模式之间的人口数量差异到2100年大约为20亿，而且不确定性很大，两个研究小组都不排斥相反趋势的可能性。

造成这种差异的原因之一是：与华盛顿大学卫生计量与评估研究所不同，联合国认为随着国家变得更加富裕，生育率将会反弹。

多项问卷调查显示，由于昂贵的托儿服务、工作压力以及家务分工不公等障碍，欧洲和北美的妇女生育的子女比他们想要的少。而德国等国家通过消除部分障碍，使得生育率有所提高。

联合国人口统计学家萨拉·赫托格（Sara Hertog）认为："联合国的预测体现了人类将继续进步的乐观精神。"她补充说，生育率发生变化本身既不是好消息，也不是坏消息，"我希望生育水平能反映出人们想要拥有的孩子数量。"

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