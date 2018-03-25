全球二分之一青少年在校受欺凌

（德国之声中文网）全世界13至15岁的青少年中，每2人中就有1人在学校或者校外受到同龄青少年的殴打和欺凌。根据联合国儿童基金的一份调查报告，无论是在富裕还是在贫穷国家都有青少年在学校受欺凌的情况发生，受害者人数总共约有1.5亿人。该年龄段大约三分之一的学生上个月在学校受到同龄青少年的欺负。去年一年内，大约三分之一的学生卷入肢体冲突。

联合国儿童基金负责人福尔（Henrietta Fore）说："教育是建设和平社会的关键。"尽管如此在全球范围内，学校对于成千上万的男女青少年来说并非安全的地方。相反，学生会面临诸如欺凌，性骚扰甚至武装暴力等危险。福尔强调:"从短期来看，它会干扰学习，从长远来看，它可能导致抑郁，恐惧，甚至自杀"。联合国儿童基金会呼吁世界各地的学校采取更多预防措施，防止暴力和欺凌。

德国学校也非例外

联合国儿童基金的报告指出，39个工业国家中平均占十分之三的青少年承认，他们在学校经常欺负同学。根据德国儿童保护协会公布的数据，德国12岁至19岁的青少年中，有三分之一的人有过被同学在互联网上或者通过手机进行侮辱欺凌的可怕经历。

数字化时代的校园暴力 也包括网络语言暴力

德国儿童保护协会负责人提策（Cordula Lasner-Tietze）表示，对德国学校中具体的暴力情况还不够了解。"多个调查结果表明，自90年代以来，学校中的暴力事件逐步减少，但是也有一些统计数字显示，有些联邦州的学校暴力事件仍呈上升趋势。不过一个可喜的趋势是，孩子们在处理个人数据时越来越谨慎。"他们需要从一开始就受到父母的支持，父母要叮嘱孩子不要轻易外传个人资料。

学校成战场

在世界其它地区，学校发生武装暴力的情况很严重。在一些冲突国家中，学校一再成为战争各方袭击的目标。2017年刚果发生近400起袭击学校的事件，在叙利亚发生67起、南苏丹26起以及也门20起。

此外，在全世界那些学校还没有彻底禁止体罚的国家中，总共生活着近7.2亿学龄儿童。为了遏制学校暴力，联合国儿童基金要求制定学生保护法以及为学生安全和预防欺凌的项目进行投资。此外，联合国儿童基金希望进一步鼓励学校交换成功抵制学校暴力和欺凌的成功经验。

李京慧/任琛(德新社、基督教通讯社、联合国儿童基金)