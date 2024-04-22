全球主要市场齐降价能否“拯救”特斯拉？

（德国之声中文网）特斯拉今年第一季的銷售數據與去年同期相比下降了約8.5%。 這也是自2020年以來，特斯拉交付量首次出現季減。

CEO馬斯克昨天（21日）在社交平台X上表示，「其他汽車產品經常透過經銷商加價和製造商/經銷商激勵措施大幅調整價格......特斯拉的價格必須經常變化，才能使產量與需求相符。」

电动汽车市场领导者特斯拉一年多前以牺牲利润率为代价大幅降价，引发了电动汽车价格战。

特斯拉官方網站21日顯示，特斯拉將把Model 3在中國的起售價下調至23萬1900元人民幣，調降1萬4000元，其他車款價格也有所調整。特斯拉發言人表示，歐洲、中東和非洲的許多其他國家也有降價。

在德国，Model 3的价格从2月份以来的42990欧元下调至40990欧元。

第一辆欧洲造特斯拉来啦！

自今年初以來，特斯拉股價已下跌40.8％。馬斯克在本月15日宣布，特斯拉將在全球裁員超過10％。馬斯克在写给特斯拉全体员工的信中寫道：「這將使我們變得更精簡、更具創新性並進取地進入下一個成長階段週期。」

路透社指出，高利率削弱了消费者对耐用消费品的兴趣，特斯拉更新其老款车型的速度缓慢，而全球最大汽车市场中国的竞争对手正在推出更便宜的车型。

马斯克上周末还宣布推迟访印计划，理由是“特斯拉的任务非常繁重”。但他表示他期待在今年晚些时候访问印度。

《华尔街日报》引述印度官员的话称，马斯克与印度总理莫迪原本定于周一会面。

报道称，印度官员曾表示，特斯拉预计将制定计划，拟在印度投资约30亿美元建厂，生产一款低价汽车，以及在今年晚些时候将特斯拉汽车进口至印度。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（路透社等）

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