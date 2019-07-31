「全港大三罷」啟動：抗爭之火蔓延全城

(德國之聲中文網) 8月5 日，香港民間發起「全港三罷」（罷工、罷課、罷市），並在下午1時開始於全港7區舉行集會。「全港大三罷」獲得廣泛響應。航空界罷工導致過百班航班取消，由負責空管的民航處到本港多家航空公司都有人響應，其中香港航空超過200名員工參與公開信聯署。醫護界則是發起「罷工不罷醫」，以佩戴黑色口罩邊上班邊聲援罷工。近800名金融界人士展示員工證表達訴求，又有逾700位演藝圈人士實名連署支持罷工。

在30幾度烈日當空之下，黑壓壓的人群午後湧到各區參與露天集會，所有會場都迫滿響應「三罷」的市民。金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、沙田百步梯、屯門文娛廣場等6個區都獲警方不反對通知書。唯一的例外荃灣區，雖不會舉行正式集會，但有網民號召民眾下午1點到荃灣公園「賞花賞樹，思考香港前路」。

除了7區三罷集會以外，有民眾發起在同一時間包圍天水圍警署，抗議日前有女示威者被警員抬走時露出內褲，但警員拒絕讓她整理衣物。下午2點，天水圍率先出動防暴警察，並施放催淚彈，但是還未能驅散民眾。及後，在各區陸續出現示威者堵路的情況，警方迅速和大規模地在港島、九龍和新界最少7區頻頻施發催淚彈，無論民居旁邊或核心商業區無一倖免。到傍晚，北角出現白衣人持棍襲擊示威者，雙方一度互打，其後白衣人離去。

為何而罷？

就讀放射治療系大學三年級的Wesley，正在醫院進行暑期實習，他與班上過半同學一同罷課。他向德國之聲表示：「其實在決定是否罷課時非常掙扎，因為實習是畢業的必要條件。我們都不知學校和醫院會否處分，也可能影響未來的事業。但我決定要做正確的事，因為在這個關鍵時刻，更重要的是要履行作為香港公民的責任，這比作為學生更重要。」這一天，他和響應罷工的父母一起到離家最近的黃大仙參與集會。廣場內，「香港人加油」「沒有暴徒只有暴政」等口號不絕於耳。縱然擠到外圍的人潮已經聽不到舞台上的演講，眾人還是頂住太陽，沒有離開。

Wesley的父親Eric在外資公司任職中層管理人員，他也響應罷工。他告訴德國之聲：「年輕人已經做了很多東西，逃犯條例是因為他們才能暫緩，也很多人被捕和受傷，我們大人都應該做點事響應。」Eric說公司氣氛開放，沒有向員工施壓，所幸同事也不會因為政治立場互相標籤。他也希望社會上的人能夠理解罷工的理念：「三罷是要令林鄭管治困難，令她回應訴求，否則大家都會一直僵持。但凡做每件事都需要付出，短期內會令大家不方便，但我們爭取的東西，將來所有香港人都會得益。」

現在正值暑假，許多學生利用暑假投身運動，Wesley希望罷工能讓更多不同階層的人加入運動。「最近警方禁止了許多遊行，上街抗議的風險也愈來愈大。我們希望透過罷工，令更多勞動階層和一般市民以和平的方式抗議逃犯條例和警察暴力。」

經濟影響作為談判籌碼

而在政府總部旁的添馬公園，29歲的Alan正和朋友參與金鐘區的集會。相比起來，在中資銀行工作的他，決定罷工或許要承受更大壓力。他向德國之聲透露：「多數同事其實都是支持的，但我今天早上請假時，主管要求我自拍給他看，他說今天非常敏感，如果一整天都不現身公司會有『極大的concern』。我相信公司會數人數的」

雖然如此，他仍然決定要站出來，除了因為五大訴求未獲回應，他也認為要在經濟上向當局施壓。「金融業是香港經濟支柱，如果有一定人數參與罷工，影響到香港運作而且有經濟衝擊，希望能以有影響力的方法，作為與政府談判的籌碼。我相信大家做了第一次，就有能力和決心做第二次，即使政府今天不回應，對未來的運動來說也多了一個選擇。」

在三罷的同一天，行政長官林鄭月娥率領所有問責官員舉行記者會，這是她在半個月以來首次面對傳媒。但對於民間提出的五大訴求，林鄭月娥的立場沒有絲毫動搖，反之把矛頭指向她口中的「極端分子」，並多次譴責示威挑戰國家主權。

幾位罷課和罷工的受訪者都異口同聲表示，林鄭月娥的表態不單對爭議沒有幫助，更有反效果。Alan向德國之聲表示，林鄭的發言只是為中共和警察護航，已經沒有期望。Eric則認為：「她是火上加油的人肉錄音機。其實我覺得她並不是不理解（訴求），她這番話的對象不是香港人，而要是向大陸說，合理化將來叫大陸介入的要求。」大學生Wesley反駁：「她完全沒有回應最根本的問題，那就是抗議的原因。我們學生很想每天抗議嗎？其實是很累人的。大多數人都不是分離或暴力分子，我們只想要民主與和平。」

香港周一大罢工

大眾運輸癱瘓

而在8月5日早上七點，正當人們從睡夢中悠悠醒轉，香港「反送中」示威者已經在號召港鐵鑽石山站、荔景站、炮台山站不合作運動，以期同時影響綠線、紅線、藍線的三條路線通車。除了這三個站點之外，在其他站點也陸續傳出阻礙列車行進，示威者與乘客爆發衝突的零星消息。稍後，港鐵宣佈西鐵線、荃灣線、東鐵線、港島線、觀塘線與東湧線等6條路線受阻。另外，屯門站因有衝突，車站關閉。在下午1點左右，港鐵宣佈全線服務陸續恢復運作。

之前曾經爆發過白衣人無差別襲擊事件的元朗站，在早上7點時出現數名黑衣人手持「只有暴政、沒有暴徒」等標語走過月台。稍晚又有事民批評警員未在元朗黑夜時執法，被其他市民勸阻，之後又有多人大喊「五大訴求，缺一不可」。

5日凌晨開始，多名示威者在路邊就地取得水馬、鐵欄、雪糕筒(交通錐)等雜物，在美孚、黃大仙等地設置路障。昨晚也有一些人剪斷電纜或是用黑漆毀損交通號誌燈。運輸署在清晨宣佈，有至少60條日間巴士路線需要改道，也有路線被迫暫停。

香港的班機也受到影響。截至早上7點，香港機場官網顯示，有170個離港及抵港航班遭到取消，其中大部份是以香港為基地的航空，如國泰航空、港龍航空與香港航空。

前夜集會演變成游擊戰

8月4日週日，示威者分別在將軍澳與西環舉行集會遊行。在將軍澳，示威者向警署丟擲磚塊打破窗玻璃，警察出警局後示威者就散去。稍晚在西環舉行的集會，正當示威者逐漸往中聯辦走去，還有幾百米的距離時，警察就施放催淚彈驅趕示威者。示威者見狀隨即離開西環前往銅鑼灣。

示威者用「快閃」方式阻塞交通: 他們在銅鑼灣主要道路上設置路障就離開，等到警察抵達路障地點時，就已經找不到示威者。根據德國之聲記者直擊情況，警察一度在軒尼詩道與示威者對峙，並且突然往前沖想要逮捕示威者，但是卻沒有成功。

示威者把路边的水马移动到交通要道上阻碍交通

接著整個晚上，示威者都呈現多區游擊的形式: 銅鑼灣、觀塘、天水圍、黃大仙等地都有示威者聚集。有的是在路上設路障，有的是在警署外聚集，有的朝警署丟磚頭。之後，防暴警察出動，舉旗、射催淚彈，甚至還被看見未舉旗就發射海綿彈和胡椒彈。

香港警察公共關係科高級警司余鎧均凌晨4點45分在牛頭角分區警署會晤傳媒。現場記者問，觀塘署警員從高處發射海綿彈，不但沒有警告，室內沒有開燈也看不到警員編號，余鎧均回答，警方使用武力的大原則沒有改變，會用最低武力驅趕示威者，在現場可行情況下會警告，需要瞭解現場同事在什麼情況下開槍。

李芊/罗法/夏立民 (综合报导)