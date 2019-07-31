「全港大三罢」启动 各行业实名连署响应

(德国之声中文网) 香港6处从下午1点开始集会。此外，有民众發起下午1点包围天水围警署。从2点开始，天水围防暴警察出动，并施放催泪弹，但是还未能驱散民众。截至当地事件下午5时，警方共已逮捕500多人，仅周一当天，已有82人被抓。

另一方面，民众發起在荃湾公园「赏花赏树，思考香港前路」，在下午2点多在前往荃湾公园的路上，以快闪方式阻碍沿途交通。

在下午1点左右，港铁宣布全线服务陆续恢复运作。

「全港大三罢」获得广泛响应。航空界有超过200名香港航空员工参与公开信的连署，医界则是發起「罢工不罢医」，以佩戴黑色口罩边上班边声援罢工。近800名金融界人士展示员工证表达诉求，又有逾700位演艺圈人士实名连署支持罢工。

(08:00)大众运输瘫痪中

8月5日早上七点，正当人们从睡梦中悠悠醒转，香港「反送中」示威者已经在号召港铁钻石山站、荔景站、炮台山站不合作运动，以期同时影响绿线、红线、蓝线的三条路线通车。除了这三个站点之外，在其他站点也陆续传出阻碍列车行进，示威者与乘客爆发冲突的零星消息。稍后，港铁宣布西铁线、荃湾线、东铁线、港岛线、观塘线与东涌线等6条路线受阻。另外，屯门站因有冲突，车站关闭。

之前曾经爆发过白衣人无差别袭击事件的元朗站，在早上7点时出现数名黑衣人手持「只有暴政、没有暴徒」等标语走过月台。稍晚又有事民批评警员未在元朗黑夜时执法，被其他市民劝阻，之后又有多人大喊「五大诉求，缺一不可」。

5日凌晨开始，多名示威者在路边就地取得水马、铁栏、雪糕筒(交通锥)等杂物，在美孚、黄大仙等地设置路障。昨晚也有一些人剪断电缆或是用黑漆毁损交通号誌灯。运输署在清晨宣布，有至少60条日间巴士路线需要改道，也有路线被迫暂停。

香港的班机也受到影响。截至早上7点，香港机场官网显示，有170个离港及抵港航班遭到取消，其中大部份是以香港为基地的航空，如国泰航空、港龙航空与香港航空。

金钟添马公园、旺角麦花臣球场、黄大仙广场、大埔风水广场、沙田百步梯、屯门文娱广场等六个区都已经获得下午集会的不反对通知书，除了屯门集会在下午3点开始之外，其他都预定下午1点开始集会。另一方面，荃湾区虽不会举行正式集会，但有网民号召民众下午1点到荃湾公园「赏花赏树，思考香港前路」。

两地集会演变成多区游击战

8月4日周日，示威者分别在将军澳与西环举行集会游行。在将军澳，示威者向警署丢掷砖块打破窗玻璃，警察出警局后示威者就散去。稍晚在西环举行的集会，正当示威者逐渐往中联办走去，还有几百米的距离时，警察就施放催泪弹驱赶示威者。示威者见状随即离开西环前往铜锣湾。

示威者用「快闪」方式阻塞交通: 他们在铜锣湾主要道路上设置路障就离开，等到警察抵达路障地点时，就已经找不到示威者。根据德国之声记者直击情况，警察一度在轩尼诗道与示威者对峙，并且突然往前冲想要逮捕示威者，但是却没有成功。

示威者把路边的水马移动到交通要道上阻碍交通

接着整个晚上，示威者都呈现多区游击的形式: 铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地都有示威者聚集。有的是在路上设路障，有的是在警署外聚集，有的朝警署丢砖头。之后，防暴警察出动，举旗、射催泪弹，甚至还被看见未举旗就发射海绵弹和胡椒弹。

延伸阅读: 香港示威「快闪」封路

香港警察公共关系科高级警司余铠均凌晨4点45分在牛头角分区警署会晤传媒。现场记者问，观塘署警员从高处发射海绵弹，不但没有警告，室内没有开灯也看不到警员编号，余铠均回答，警方使用武力的大原则没有改变，会用最低武力驱赶示威者，在现场可行情况下会警告，需要了解现场同事在什么情况下开枪。

李芊/罗法/夏立民(综合报导)