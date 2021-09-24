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全民公投

亦称公民投票、公投、全民公决。

由整个国家或者地区的全体人民投票决定某些问题，例如选择一个统治者或政府、是否与他国组成联邦或合成一个国家、决定国家政策的制定与修改或废除等等。

Exiled former Catalan leader and member of European Parliament Carles Puigdemont (R) speak during a press conference with newly appointed Catalan regional president Pere Aragones at Casa de la Republica in Waterloo on June 18, 2021. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人被捕 24.09.2021

西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。

Chinese Taipei delegation marches during the Opening Ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games at National Stadium in Tokyo on July 23rd, 2021. Eleven thousand people coming from two hundred six countries and regions will participate in the event. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

台湾奥运名称再受瞩目 自称「中华队」是矮化现象? 10.08.2021

台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。
05/06/2021*** Demonstranten versammeln sich in der Innenstadt. Tausende protestieren gegen die von der rechtsnationalen Regierung geplante Einrichtung eines ungarischen Ablegers der chinesischen Fudan-Universität. Sie kritisierten, dass damit eine von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierte Einrichtung aus ungarischen Steuergeldern finanziert werden solle. +++ dpa-Bildfunk +++

不顾反对声浪 匈牙利议会核准捐国有土地给复旦 16.06.2021

尽管国内反对声浪不断，但匈牙利议会15日仍批准政府提案，预计将首都布达佩斯的国有土地捐赠给上海复旦大学建立校区。反对党希望在明年大学前针对此案进行公投。
02.07.2019, Belgien, Brüssel: Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, kommt zu einem EU-Gipfel an. Der EU-Sondergipfel hatte vergeblich von Sonntag bis zum Montagmittag eine Lösung im Streit um die Besetzung der wichtigsten EU-Führungspositionen gesucht. Nun wollen die Staats- und Regierungschefs am Dienstag eine Lösung finden. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

匈牙利总理让步 愿以公投解决复旦校区争议 11.06.2021

中国复旦大学在匈牙利建校区的案件屡屡遭到当地社会的强力反对後，匈牙利总理奥尔班10日表示，他支持透过全民公投来解决相关的争议。
Protesters hold placards reading in Hungarian 'we will not be a colony', left, and 'no Fudan' as they gather in downtown Budapest, Hungary, Saturday, June 5, 2021. Thousands of people gathered opposing the Hungarian government's plan of building a campus for China's Fudan University in Budapest. (AP Photo/Laszlo Balogh)

复旦分校之争：匈牙利或搁置建设计划 07.06.2021

在公众舆论的反对声浪之下，匈牙利政府有意搁置在首都布达佩斯建立复旦大学分校的计划。上周末，数千民众走上街头，反对复旦分校落户匈牙利。
ARCHIV 18/09/2013 +++ Islamic Central Council of Switzerland (ICCS - CCIS) member Nora Illi, one of the few Swiss women wearing the niqab, poses on September 18, 2013 while distributing flyers reading Please don't lock me up in Lugano against an upcoming cantonal vote on banning face-covering headgear in public places. Ticino will become on September 22 the first Swiss canton to hold a so-called anti-burqa referendum. Although the initiative does not explicitly target Muslims--the phrasing to be voted on is nobody in public streets or squares may veil or hide their face--it is directed against the burqas and niqabs. Political commentators say the initiative has good chances of being accepted. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

瑞士全民公决禁止蒙面 联合国人权组织称“有问题” 09.03.2021

根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。但联合国人权办公室认为禁止布卡是有问题的。
***ACHTUNG: Bild nur für die vom Rechteinhaber gestattete Nutzung verwenden!*** **ACHTUNG: Geringe Auflösung - bitte im Layout beachten!*** via Mu Cui Politikerin Huang Chieh aus Taiwan. Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Huang_Chieh_(politician)#/media/File:Huang_Jie.jpg Rechte: Kaohsiung City Council

台湾“罢捷案”未通过 学者担心政治闹剧 06.02.2021

周六傍晚，罢免高雄市凤山区议员黄捷公投结果揭晓，赞同罢免票约5.5万，反对罢免票则有超过6.5万张。无党派人士、受到绿营支持的黄捷因此保住了她的议员席位。关注台湾政党政治的美国学者则呼吁，台湾应当修订选举法规，避免罢免案被用作政治报复工具。
Pigs are seen on a pig farm in Pingtung, Taiwan, December 14, 2020. Picture taken December 14, 2020. REUTERS/Ann Wang

台湾元旦起开放美猪牛进口 国民党望公投推翻 25.12.2020

历经朝野论战，台湾执政党于24日挟多数优势通过攸关美猪牛进口的9项行政命令，正式让美猪牛从明年元旦起开放进口。国民党为未能挡住表决向民众鞠躬道歉。
Venezuela's President Nicolas Maduro shows a watch presented to him by the Argentine late soccer star Diego Maradona after voting in elections to choose members of the National Assembly in Caracas, Venezuela, Sunday, Dec. 6, 2020. The vote, championed by Maduro, is rejected as fraud by the nation's most influential opposition politicians. (AP Photo/Ariana Cubillos)

委内瑞拉：马杜罗所在党接管议会 07.12.2020

委内瑞拉议会选举出炉，马杜罗所在的政治联盟宣布胜选，马杜罗以此重新拿到对议会的控制权。反对派指责选举舞弊，在野党领袖瓜伊多呼吁举行全民公投，以此延长本届议会的任期。
October 26, 2018 - Aceh, Indonesia - Cannabis plants seen on a resident's plantation in the interior of North Aceh Regency, Aceh Province, Indonesia. The National Narcotics Agency (BNN) and Indonesian TNI-Polri officers destroyed 13.5 hectares of marijuana plantations by burning at five different points, Indonesia still prohibits those who consume marijuana that are considered dangerous illegal substances in the same category as heroin and cocaine which can cause death |

美国数州公投支持毒品管制改革 04.11.2020

华盛顿特区、新泽西州、俄勒冈州和亚利桑那州即将通过将大麻和一些迷幻药非刑事化的倡议案。蒙大拿州和南达科他州也对类似法案进行投票。
27.8.2020*** A Yes pro independence group have a peaceful demonstration outside Scottish parliament, regarding Westminster undermining the Scottish parliament for Indy ref 2. Credit: Euan Cherry |

疫情之下：苏格兰人又想独立了 13.09.2020

在英国脱欧和新冠疫情的背景下，苏格兰人似乎重新燃起脱离英国独立的热情。如果现在再次公投，很可能“脱英派”会胜出。当然，苏格兰民族党的独立蓝图如何实现，目前还有很多盲点。
Johnny Chiang, the newly elected chairman of Taiwan's main opposition Kuomintang Party (KMT), speaks during a news conference in Taipei, Taiwan March 7, 2020. REUTERS/Fabian Hamacher

国民党通过两岸新论述 启动“反美猪”公投联署 06.09.2020

台湾国民党召开全代会，在两岸论述方面，确定以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动、反对台独与“一国两制”等八项主张。在会议期间，该党还启动了反对放宽美猪进口的公投联署。
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi shakes hands with Solomon Islands Foreign Minister Jeremiah Manele during a ceremony to mark the establishment of diplomatic ties between the two nations at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, September 21, 2019. Naohiko Hatta/Pool via REUTERS

不满政府与中国建交 所罗门最大岛推独立公投 03.09.2020

马莱塔省拥有所罗门群岛约四分之一的人口，与美国结盟的马莱塔省长期以来一直抱有建国的雄心壮志。这次会成功吗?
01.07.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, zeigt einer Mitarbeiterin der Wahlkommission seinen Pass in einem Wahllokal. Heute, am 01. Juli, ist der letzte Tag an dem die Menschen über eine Verfassungsänderung abstimmen können, die Präsident Putin dauerhaft die Macht sichern soll. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

修宪公投遭批 普京可连任至2036年 02.07.2020

在俄罗斯修宪公投中，初步计票结果显示，超过77%的选民投票支持修宪。由此，普京在2024年之后仍可留任总统。但官方数据受到质疑。
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 24: President of Russia and Commander-in-Chief of the Armed Forces Vladimir Putin makes a speech in Red Square during a Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the victory in World War II, on June 24, 2020 in Moscow, Russia. The 75th-anniversary marks the end of the Great Patriotic War when the Nazi's capitulated to the then Soviet Union. (Photo by Sergey Guneev - Host Photo Agency via Getty Images )

俄罗斯修宪：到底在修什么？ 25.06.2020

俄罗斯正在就宪法修正案举行全民公投。如果修宪通过，那么普京就拥有将其总统任期延长至2036年的可能。此外，这份修正案还将给俄罗斯乃至西方社会带来哪些变化？
Police officers raise a banner warning demonstrators at Statue Square during a protest on the first anniversary of a mass protest against the now-withdrawn extradition bill, in Hong Kong's Central district, China June 9, 2020. REUTERS/Laurel Chor

中联办罕见密集开会 促港官员支持国安法 11.06.2020

中联办密集开会，规模、频率前所罕见；民团号召中学生罢课公投，遭到教育局长反对。这一切都是因为人大常委会下周即将召开，「港版国安法」随时可能出现在议程中，改变香港命运。
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