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亦称公民投票、公投、全民公决。
由整个国家或者地区的全体人民投票决定某些问题，例如选择一个统治者或政府、是否与他国组成联邦或合成一个国家、决定国家政策的制定与修改或废除等等。
西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。
台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。
尽管国内反对声浪不断，但匈牙利议会15日仍批准政府提案，预计将首都布达佩斯的国有土地捐赠给上海复旦大学建立校区。反对党希望在明年大学前针对此案进行公投。
中国复旦大学在匈牙利建校区的案件屡屡遭到当地社会的强力反对後，匈牙利总理奥尔班10日表示，他支持透过全民公投来解决相关的争议。
在公众舆论的反对声浪之下，匈牙利政府有意搁置在首都布达佩斯建立复旦大学分校的计划。上周末，数千民众走上街头，反对复旦分校落户匈牙利。
根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。但联合国人权办公室认为禁止布卡是有问题的。
周六傍晚，罢免高雄市凤山区议员黄捷公投结果揭晓，赞同罢免票约5.5万，反对罢免票则有超过6.5万张。无党派人士、受到绿营支持的黄捷因此保住了她的议员席位。关注台湾政党政治的美国学者则呼吁，台湾应当修订选举法规，避免罢免案被用作政治报复工具。
历经朝野论战，台湾执政党于24日挟多数优势通过攸关美猪牛进口的9项行政命令，正式让美猪牛从明年元旦起开放进口。国民党为未能挡住表决向民众鞠躬道歉。
委内瑞拉议会选举出炉，马杜罗所在的政治联盟宣布胜选，马杜罗以此重新拿到对议会的控制权。反对派指责选举舞弊，在野党领袖瓜伊多呼吁举行全民公投，以此延长本届议会的任期。
华盛顿特区、新泽西州、俄勒冈州和亚利桑那州即将通过将大麻和一些迷幻药非刑事化的倡议案。蒙大拿州和南达科他州也对类似法案进行投票。
在英国脱欧和新冠疫情的背景下，苏格兰人似乎重新燃起脱离英国独立的热情。如果现在再次公投，很可能“脱英派”会胜出。当然，苏格兰民族党的独立蓝图如何实现，目前还有很多盲点。
台湾国民党召开全代会，在两岸论述方面，确定以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动、反对台独与“一国两制”等八项主张。在会议期间，该党还启动了反对放宽美猪进口的公投联署。
马莱塔省拥有所罗门群岛约四分之一的人口，与美国结盟的马莱塔省长期以来一直抱有建国的雄心壮志。这次会成功吗?
在俄罗斯修宪公投中，初步计票结果显示，超过77%的选民投票支持修宪。由此，普京在2024年之后仍可留任总统。但官方数据受到质疑。
俄罗斯正在就宪法修正案举行全民公投。如果修宪通过，那么普京就拥有将其总统任期延长至2036年的可能。此外，这份修正案还将给俄罗斯乃至西方社会带来哪些变化？
中联办密集开会，规模、频率前所罕见；民团号召中学生罢课公投，遭到教育局长反对。这一切都是因为人大常委会下周即将召开，「港版国安法」随时可能出现在议程中，改变香港命运。
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