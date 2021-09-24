台湾“罢捷案”未通过 学者担心政治闹剧

周六傍晚，罢免高雄市凤山区议员黄捷公投结果揭晓，赞同罢免票约5.5万，反对罢免票则有超过6.5万张。无党派人士、受到绿营支持的黄捷因此保住了她的议员席位。关注台湾政党政治的美国学者则呼吁，台湾应当修订选举法规，避免罢免案被用作政治报复工具。