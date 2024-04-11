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2015年11月7日，中国国家主席习近平与时任台湾总统马英九在新加坡举行会晤，被视为两岸关系一大突破。2024年4月11日，已经卸任总统多年的马英九在访问中国大陆期间再次与习近平会见。
台湾前总统马英九4月10日在北京与中国国家主席习近平再度会晤。两岸民众如何看待“马习二会”?
习马二会落下帷幕，本文作者认为，中国大陆今后几年以经济发展为重，需要习近平亲自出面对台湾释出软调子为两岸紧张情形降温，于是，马英九充当了这样一个“工具”，而且乐于扮演这个角色。
时隔9年，“习马二会”在北京登场，习近平与马英九同声强调“中华民族”的民族主义叙事，“九二共识”也再次被提及。有学者向DW指出，这显示北京目前仍倾向通过赢得民心的方式实现“和平统一”。
台湾的前总统马英九和中国国家主席习近平的“马习二会”落幕并回到了台湾。马英九“虽千万人吾往矣”、不计毁誉、不论成败，也希望能和习近平再次会面，这是为什么？两人说的话中又有何涵义？
备受瞩目的“马习会”4月10日在北京举行。马英九与习近平在人民大会堂会面，两人握手寒暄时习近平对马英九说“你都没变”。习近平致词时表示，两岸同胞没有什么心结不能化解；马英九则提及一中各表、反对台独。
中国国家主席习近平周三下午4点在人民大会堂东大厅会见台湾前总统马英九。习近平在会见时表示，“外部的干涉，阻挡不了家国团圆的历史大势”。马英九则表示，两岸的中国人绝对有足够的智慧和平处理两岸争端，避免走向冲突。
继2015年的新加坡“马习会”之后，台湾前总统马英九与中国国家主席习近平时隔9年再度会面。之前台媒消息称，有些记者收到通知在10日做2次核酸检测，并于下午在北京人民大会堂集合采訪。
时评人邓聿文指出，台湾前总统马英九4月1日西进大陆，这次和去年的一个最大不同，就是此行的政治意涵强。邓聿文认为，北上北京，如果同习近平见面，从马英九的角度说，大概是要提升他作为前总统的剩余价值。
台湾前总统马英九将于4月1日至11日率领“大九学堂”20名青年学子前往中国参访交流。马英九基金会执行长萧旭岑周日对外公布参访行程，访团将于4月7日抵达北京。
台湾前总统马英九将再访中国，这是他卸任后二度访中，外界关注此行是否会影响新总统赖清德就职后的两岸关系。专家分析，如果“马习二会”成真，美方也会特别关注中国国家主席习近平的反应。
国民党要求台湾总统蔡英文在卸任前登上1600公里外的南海“太平岛”，但国安局评估飞航、维安与南海局势，“不建议”蔡英文前往太平岛。蓝营为什么此时提出这样的呼吁？
华裔德籍汉学家吕恒君认为，台湾前总统马英九在大选前的访谈中就两岸关系“必须相信习近平”的论断，是对蒋经国政治遗产的忠实继承，其中不乏充满悲悯与希冀的深厚人性。如何回应中国大陆，好比文明世界如何驯服极权主义这头“利维坦巨兽”。
金正恩宣布朝鲜放弃与韩国和平统一，视韩国为“外国”和“最敌对国家”。中共会宣布放弃统一台湾吗？时事评论作家长平认为，“祖国统一、领土完整”并不是中共的“核心利益”。
德国外交部在台湾大选后发布声明祝贺台湾选民和当选者，但未提及敏感的“总统”一词。以往德国在台湾总统选举之后多半会发布表态声明，仅2020年相对冷淡，德国之声梳理德国政府对近五届台湾大选的回应。
有评论认为，“必须相信习近平”将让台湾经济和中国一样危险，台湾将会步上目前中国经济衰退的道路，包含通货紧缩、民间投资减少、青年失业率超过两成以及资金撤离所产生的货币贬值与股市崩跌等现象。
经济施压，虚假信息宣传，发出威胁……北京方面使用了哪些方式试图给台湾大选带来影响？当然这些并未能阻挡赖清德成为新一任台湾总统。
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