2015年11月7日，中国国家主席习近平与时任台湾总统马英九在新加坡举行会晤，被视为两岸关系一大突破。2024年4月11日，已经卸任总统多年的马英九在访问中国大陆期间再次与习近平会见。

2015年11月7日，中国国家主席习近平与时任台湾总统马英九在新加坡举行会晤，被视为两岸关系一大突破。2024年4月11日，已经卸任总统多年的马英九在访问中国大陆期间再次与习近平会见。