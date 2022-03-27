 “全是俄罗斯文化！”乌克兰驻德大使抨击德国总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2022

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时政风云

“全是俄罗斯文化！”乌克兰驻德大使抨击德国总统

3月27日，德国联邦总统府举办了一场支持乌克兰的团结音乐会，受邀的乌克兰驻德大使却拒绝参加，反而在推特上抨击德国总统邀请了太多俄罗斯音乐家，并且强调在祖国遭受俄军入侵时，对一切俄罗斯文化都毫无兴趣。

为了自由与和平 - 柏林爱乐乐团在总统府美景宫的音乐会

为了自由与和平 - 柏林爱乐乐团在总统府美景宫的音乐会

(德国之声中文网) 乌克兰驻德大使梅利尼克(Andrij Melnyk)在推特上说，这场音乐会上"都是俄罗斯独奏家"，认为德国总统府此举是在"挑衅乌克兰"。他声称这场音乐会"没有邀请乌克兰音乐家"，"在俄罗斯发动对乌克兰平民的战争期间，这就是挑衅。对不起，我要远离这场音乐会"。

不过事实上，这场音乐会上并非没有乌克兰音乐家。在德国联邦总统府的网站上，就指出"为了自由与和平 - 柏林爱乐乐团在总统府美景宫的音乐会"邀请乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、德国音乐家共同演奏乌克兰、俄罗斯、波兰作曲家的作品，这些音乐家的演奏"谴责侵略战争"，并且释放出一个"团结的信号"，表达大家对自由价值观、自决权的共同信仰。

值得注意的是，乌克兰大使在推特上抱怨"全是俄罗斯独奏家"时，也配发了德国总统府网站的截图，他圈出了"俄罗斯"字样，全然忽略了紧挨在旁边的"乌克兰"字样。

德国总统府发言人加梅林(Cerstin Gammelin)随后也在推特上回应说："尊敬的梅利尼克大使先生，我们对您不接受团结音乐会邀请感到遗憾，尤其是在乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯等国音乐家联手登台的情况下。……这场音乐会向乌克兰发出一个共同的讯号：所有爱好和平、反对战争的人发出的讯号，不论这些人来自哪里。很遗憾，我们没法和您共同发出这个讯号。"

梅利尼克很快对德国总统府的回应进行了驳斥，他在推特上说："我的天！德国联邦总统为什么就那么难以认识到这一点：只要俄罗斯的炸弹仍然在掷向乌克兰的城市、成百上千的平民遭到杀戮，我们乌克兰人就对'伟大的俄罗斯文化'毫无兴趣。"

德国网友对乌克兰大使和德国总统府的这场嘴仗看法不一。有推特网友认为，俄罗斯在扭曲真相，但是乌克兰大使并不能以此为由来散布半真半假的消息。

还有推特网友翻出了梅利尼克2015年的一条推文，指出幸亏乌克兰大使没有在场，否则大家就要为一个"崇拜纳粹合作者的人"起立鼓掌。在2015年的一条推文中，梅利尼克说他去慕尼黑为"我们的民族英雄班杰拉扫墓献花"。班杰拉(Stepan Andrijowytsch Bandera)是乌克兰民族主义者，二战期间曾与纳粹德国合作，战后他逃离至西德的慕尼黑，并被苏联缺席审判死刑。1959年他被克格勃特工暗杀。后人对班杰拉毁誉参半：以色列、俄罗斯、波兰等国至今认为其是战犯，但是在乌克兰西部他却被许多人尊为追求民族独立的英雄。

乌克兰驻德大使梅利尼克

乌克兰驻德大使梅利尼克近期多次抨击德国政要。他指责德国总理肖尔茨至今不肯增加对乌克兰的军火供应，并暗示肖尔茨的观点"不输送军火是为了战火早日结束"实质上是在催促乌克兰早日投降。

也有不少德国网民支持梅利尼克对德国总统的抨击。有人点评说，只有在俄军完全撤离后，才能谈论接近、和解等事宜，在此之前唯一正确的态度就是全盘孤立俄罗斯的一切。还有人指出，总统府发言人不应该用教训的口吻回复乌克兰大使，认为她"缺乏同理心"。更有人指出，现任总统施泰因迈尔在过去20年间曾任施罗德麾下的总理府部长、默克尔麾下的外交部长，长久以来就是德国对俄绥靖政策的践行者，难怪乌克兰大使要抵制施泰因迈尔组织的音乐会。

德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)本人并没能出席3月27日在总统府举行的团结音乐会：他感染了新冠病毒，被居家隔离、不得外出。他通过视讯向音乐会来宾致辞："没有任何军队、没有任何镇压政权能够比人民心中的自由和民主更强大，不论是在乌克兰、还是在我们德国、或是任何其他地方。"

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