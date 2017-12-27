 全国人大：房地产税立法稳步推进 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2019

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时政风云

全国人大：房地产税立法稳步推进

全国人大常委会委员长栗战书在周五的常委会工作报告中表示，将“集中力量落实好党中央确立的重大立法事项”，其中包括民法典、引入房地产税法等。中国房价多年来迅猛增长，而房地产税则更是各界关注的敏感议题。

Volkskongress in China (Reuters/J. Lee)

 (德国之声中文网) 在3月5日全国人大开幕式上，中国总理李克强就在政府工作报告中表示，要健全地方税体系、稳步推进房地产税立法。

去年9月，全国人大常委会在公布立法规划时，就将房地产税法列入"条件比较成熟，十三届全国人大常委会任期内拟提请审议"。本届人大任期至2023年3月，这意味着，房地产税很有可能在此之前出台。

上海、重庆两个直辖市已经从2011年起试点征收房地产税。其中，上海的方案是对于拥有二套以上房产的家庭征税。而重庆方案则是对大面积高档住宅进行征税。两地的方案都设立了一定的"免征面积"。值得注意的是，如果没有当地户口、且在当地工作定居没有达到一定的年限，征税方案会严格得多：第一套房就要征税，且没有"免征面积"。

China Hausbauer in Nantong (picture-alliance/dpa)

今后，不仅仅买房要交税，住房也可能要交税。

两地实行房地产税试点，一大初衷是为了强化房产的居住功能、压制其投资属性，从而通过打击"炒房"行为抑制房地产价格。不过，据中国官媒《人民日报》援引一些专家观点指出，实施多年来，上海和重庆的房价增幅依然分别超出了全国一线、二线城市平均涨幅；可以说，征收效果并不明显。

目前尚不清楚全国范围内的房地产将怎样征收。中国至今没有实现全国统一的不动产登记以及住房普查，相关的数据库联网工作2018年刚刚完成。

Russland Li Zhanshu (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

全国人大常委会委员长栗战书

抑制房价还是增加税负？

全国人大财经委副主任乌日图也在周六(3月9日)的新闻发布会上表示，相关部门正在完善房地产税法草案，并且还在论证一些重要问题，"待条件成熟时提请全国人大常委会初次审议"。

路透社援引一些分析人士的观点指出，房地产税的一大目的是为地方政府提供稳定的财政税源，从而促使后者摒弃"土地财政"等乱收费现象。中国目前房地产价格高企，其中一大原因就是房地产商需要向政府支付高昂的土地出让金。根据国家统计局的数据，2016年度，在全国6个省级行政区，土地出让金收入甚至超过了税收收入，成为了地方政府的"小金库"。几年前，中国官媒新华社也曾刊发多篇社论，猛烈抨击"土地财政"，认为这已经与腐败构成了房价高企的两大主要原因。

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中国人大公布2019年度的经济增长目标6-6.5%，迎来三十年来最低点。但是经济学家沈凌认为这项调整大致符合长期趋势，并不意外。反而是当局大力宣传的「减税降费」中，暗藏着对经济发展更深远的威胁。 (05.03.2019)

一直受到中国公众关注的征收房产税的议题，在本届人大会议前又进入了人们的视野。按照官方的计划，这一税收可能在两年后推出。但有关房产税对业主是否公平合理，以及对房价的作用，争议依旧。 (07.03.2018)

中国财政部长日前在《人民日报》发文，谈论财政制度改革。但是媒体却对其洋洋洒洒几千字熟视无睹，仅对其中短短几行字特别感兴趣，为什么？无它，但因房产税耳！上海经济学者沈凌认为，这种税制既不合理，也无法达到持续性抑制房价的效果，甚至是”非常危险的政策“。 (03.01.2018)

德国房地产市场依然火爆，各大城市租售价格继续一路攀升。虽然政策层正在酝酿推出新一轮法规，降低购房者和租户的成本，但相关建议也遭到了政界人士的反对——“羊毛出在羊身上”便是其中的一种说法。 (05.03.2019)

去年10月，新华社披露，中国相关部门正在研究抑制房价高企的"长效机制"，其中房地产税就是其中一个手段。此外，各一线城市近年来纷纷出台的限购措施，已经对投机商造成了不小的打击。

就在本周五，全国人大确认正在稳步推进房地产税立法工作之后，香港股市上的中国内地房地产商股票集体大跌，而香港恒生指数也受此拖累，整体下挫1.9%。

而在中国社交网络平台上，不少网友则认为，在承担了土地出让金引致的高额房价之后，消费者还要被征房产税，有重复征税之嫌；而且，房地产税与抑制房价并不一定有关联，很可能是政府在城市化进程趋近尾声、"土地财政"难以为继之时确保财源的一个手段。

拖了六十余年民法典终于将面世

在本周六的新闻发布会上，全国人大法工委副主任刘俊臣还对媒体表示，除了《房地产税法》，目前还在稳步推进的立法工作包括《外商投资法》以及《民法典》。他强调，《外商投资法》是进一步扩大开放的必然要求，是一部"外商投资的促进法、保护法"；而《民法典》则将成为中国法治建设的里程碑。

中国在50年代中期就启动了《民法典》的起草工作，却因政治运动而多次中断。80年代之后，《民法典》以多部单行法的方式分别陆续出台。2014年，《民法典》编撰工作正式重启，预计将在明年3月正式提交全国人大审议并表决，通过后将取代现行的《婚姻法》、《合同法》、《物权法》等多部法律。

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