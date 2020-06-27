全国人大审议涉港《国安法》 港民周日“静默游行”

（德国之声中文网）为期三日的中国人大常委会第二十次会议周日在北京举行。外界翘首关注的香港《国安法》草案也在议程中。新华社报道称，会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员沈春耀作的中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法草案审议结果的报告。



香港有线新闻周日引述列席会议的港区人大代表叶国谦表示，人大会议周日上午的议程包括香港《国安法》。叶国谦称，香港《国安法》最高刑罚可能判处终身监禁。



在6月20日闭幕的中国人大常委会会议中，香港《国安法》草案起初也未出现在议程中，而是在会议召开时才列入。



立场新闻报道，叶国谦表示人大法工委主任、基本法委员会主任沈春耀在会上指，已了解社会各界对草案的意见，会就草案内容作部分修改。叶国谦并未透露修改内容，只表示非大幅变动。



此外，叶国谦还表示，草案获得人大常委一致支持，相关草案已经纳入此次表决议程，但草案条文预计不会在表决前公布。



北京力推的港版《国安法》对防治分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力危害国家安全等四类犯罪的刑事责任做出明确规定。香港即将在7月1日迎来回归23周年，外界预测北京可能会加速香港《国安法》进程，在七一前通过。





香港警方周日在人行道上举蓝牌驱散民众

香港"静默游行"民众:"不是最后一役"



在人大常委会照开会议的同时，数百名香港民众周日举行了抗议香港国安法的"静默游行"，以"不集合、不口号、不逗留"为原则。路透社报道称，游行民众从佐敦沿弥敦道前往九龙旺角，防暴警察手持盾牌在一旁戒备。



香港《星岛日报》报道，警方在佐敦拉起封锁线并拦查可疑人士。报道指出，虽然名为"静默游行"，但仍有示威者高喊"香港独立"、"时代革命"等口号。香港警方多次举起蓝旗称民众非法集结并要求离开。港警在其脸书上直播了旺角现场，画面中有数人被带上警车。香港警察在脸书贴文称，警方在油麻地甘肃街、旺角登打士街等地先后多次向人群发出警告，指他们的集结有可能触犯《公安条例》相关罪行，要求其离开。据报道，警方在旺角弥敦道近登打士街以涉嫌非法集结为由逮捕53人，其中包括两名区议员。





一名在佐敦道参与游行的25岁民众Esther对路透社表示："我是来抗议国安法。这不是最后一役，会有（针对国安法的）长期反抗。"



此前一天，香港警方刚刚驳回了公民的七一游行申请，并在声明中指出，七一游行将违反目前禁止50人以上群聚的防疫规定。



路透社委托香港民意研究所进行的调查显示，过半香港人反对《国安法》。民调结果也指出，民众对反修例抗争的支持率从今年3月的58%下降至51%，反对抗争的比例则从28%升至34%。