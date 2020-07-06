 全中国清理学校图书馆 文革以来首次 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2020

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全中国清理学校图书馆 文革以来首次

据路透社报道，中国教育部正要求全国中小学组织人员清理图书馆里“非法”和“不适宜”图书。此前正常出版的《1984》、《动物农场》等乔治·奥威尔著作被封存。略显意外的是，一度被封杀的《小熊维尼》此次成了推荐读物。

Bücherregal (Fotolia/connel_design)

（德国之声中文网）新冠疫情之后，中国的中小学生返回校园，会发现图书馆变了模样--为了深化习近平推进爱国主义教育和纯净意识形态的要求，一场全国范围内清理图书的行动正在进行。

去年10月，教育部发布通知，要求全国中小学清理图书馆里"非法"和"不适宜"的图书。

路透社记者根据社交媒体贴文、学校和政府的公开文件以及对教师们的采访发现，目前，在中国33个省、市、自治区和特别行政区内，至少有30个的学校都审查清理了图书馆里的书籍。

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港版国安法通过之后，香港公共图书馆暂停借阅民主派标志性人物出版的书籍。其中包括香港本土派“国师”陈云、前“香港众志”秘书长黄之锋以及公民党立法会议员陈淑庄等人的作品。暂时被下架需“覆检”的书籍数量至少为9本。 (05.07.2020)

正在挪威进行移地训练的中国滑雪队，传出要求当地图书馆下架关于法轮功的敏感书籍。 虽然当地图书馆拒绝配合中国的要求，但专家认为，此事件突显中国向境外拓展影响力的野心，并呼吁外国政府开始对中国海外影响力提高警觉。 (03.01.2020)

一张在图书馆门口焚书的照片在网络上引发不安。时评人长平认为，焚书这一具有沉痛的历史寓意行为，和安静闲适的日常生活化场景叠加，描绘了中国从未停止思想审查、言论管制和镇压异议人士的政治现实。 (11.12.2019)

《法国解放报》网站刊登了该报驻北京记者的调查报导，谈论中国高等学院学术自由空间日渐遭到压缩的情况，标题叫做＜在论文的每一章都必须提到习近平＞。 (25.12.2018)

从西部的甘肃省道东部的上海市，经由公开宣布的措施清理的图书已达数十万册。

比文革期间更具针对性

习近平上台以后，中国的审查制度不断加强。但是，分析人士认为，这是几十年来第一次针对图书馆的全国清理运动。最新的新闻是，上周香港政府根据港版国安法从公共图书馆下架了民主派人士的著作。

曾在清华大学执教的政治学者吴强认为，"这是文革以来第一次以图书馆为目标的清理运动。"在1960年代后期，作为"破四旧"运动的一部分，毛泽东驱使狂热的青年少们随意销毁或者焚烧图书馆藏书。

相比之下，目前这场清理图书的运动更有针对性，而且依据教育部指令，各学校指定一群教师执行。被清理的图书包括内容陈旧过时、破损和盗版书籍，但是同时也包括题材"非法"和"敏感"书籍。

教育部的通知里没有列出需要清理的书单，但是指明"非法"图书包括"危害国家统一、主权和领土完整"，"扰乱社会秩序，破坏社会稳定"，"违背党的路线方针政策，污蔑、丑化党和国家领导人和英模人物"；"不适宜"的图书包括"不符合社会主义核心价值观"，"宣扬宗教教理、教义和教规"，"宣扬狭隘民族主义和种族主义"等。

中国教育部和国务院新闻办公室均未回应记者的置评请求。

George Orwells Roman 1984 (Getty Images/J. Sullivan)

乔治·奥威尔的作品80年代后一直可以在中国正常出版

奥威尔作品被封存

一名农村地区的中学教师对路透社说，他所在学校清理了包括传统的连环画、与基督教和佛教有关的图书，以及《动物农场》和《1984》----奥威尔(George Orwell)的这些描述极权主义的作品过去30多年一直获许在中国出版。

这位匿名接受采访的教师说，他们学校的清理工作从4月下旬开始，由图书管理员带领一小群职员在学校放学后对图书进行检查。他们连续七天，每天晚上工作5-6小时，翻阅成千上万的图书，根据教育部通知要求找出大约100本，然后填写表格上报。

"其实，这些书学生们反正也不看"，这名教师说，"所以如果我们不得不清理的话，就从这些书开始。"

一些学校和县教委在微博等社交媒体宣传他们的图书清理工作。江西省新余市仙来学校在微博发表信息称，图书检查工作虽然单调乏味，但教师们一丝不苟，肩负着浇灌祖国未来花朵的重任。"为了培养出品德高尚的青年，我们学校已采取具体行动，进一步提高图书质量。"配发的图片上，一位身着花裙的女士正在整理架上的图书。

仙来学校的校长没有回复路透社记者的采访要求。

Bildkombo: Winnie Pooh und Xi Jinping

有些网民认为习近平神态类似小熊维尼

《小熊维尼》成为推荐读物

路透社记者分别致电全中国100余所学校了解图书清理情况，打通了44所学校的电话，其中23所表示拒绝评论或者挂断电话，其余的没有回应。

接受采访的教师们说，目前还不清楚将会如何处置这些被清理的图书，暂且就地封存。

教育部发布了《2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目》。这份长达422页的荐书单列出的图书包括《共产党宣言》、《毛泽东诗词》、《汤姆叔叔的小屋》等。

中国的审查制度并非一成不变。这份荐书单里包含了迪斯尼儿童故事《小熊维尼》。在此之前，曾因为有网民认为习近平神态类似小熊维尼，这个经典故事便在中国遭到审查和删除。2018年，迪士尼公司电影《挚友维尼》（Christopher Robin）未能获准在中国大陆上映。

张平/ 文山/（路透社）

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