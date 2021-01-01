全世界孩子们最爱的老头

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每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。
圣诞老人的原型在历史上确有真人。他是生活在公元4世纪米拉城（今土耳其境内）的主教圣尼古拉。传说，他生在一个非常富庶的家庭，但是他将继承下来的全部财产都分发给穷人。
现在一到圣诞节就随处可见的留着白胡子、穿着红袍子、戴着红帽子的圣诞老人形象其实是上世纪30年代美国可口可乐公司为了推销汽水创造出来的人物形象。德国勃兰登堡州甚至还举办圣诞老人马拉松长跑比赛。
全球圣诞老人年度大会在丹麦首都哥本哈根举行。每年夏天都会有来自15个国家的100多名圣诞老人在这里聚会为圣诞节做准备，参加会议的女性圣诞老人数量也越来越多。
5年前德国石荷州一个水族馆的工作人员打扮成圣诞老人的样子给水族馆的“住户们”送去了加餐礼物。
1820年，糖果界推出第一款圣诞老人形状的巧克力，当时的巧克力还是纯手工捏制的。不过现如今的圣诞老人巧克力都是模型浇灌的了。德国每年大约生产150吨圣诞老人巧克力。
在很多国家，圣诞老人还有一个同伴。在德国这个同伴的名字叫鲁普雷希特（Knecht Ruprecht），在荷兰等国家他也被叫做黑彼得（Zwarte Piet）。这位同伴的作用不仅是帮助圣诞老人分发礼物，还要教训那些不听话的孩子。
圣诞老人的交通工具也是多种多样。他在德国骑自行车，在芬兰乘坐驯鹿拉的飞天雪橇，在埃及乘坐的是骆驼。
这两位“圣诞老人”赶路时，在慕尼黑因超速驾驶被摄像头抓个正着。不过看在圣诞老人分发礼物时间压力过大的情面上，警察只对他们提出了警告。
圣诞老人究竟有什么样的魔法能让他在一夜之间在全世界范围内分发礼物呢？这个秘密可能永远不会被揭晓。不过我们知道他每年都会到来就行啦！
比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
受到西方文化影响，日本人也习惯庆祝圣诞节。但日本人的圣诞大餐吃的不是火鸡，而是快餐肯德基。究竟肯德基为何会成为日本人庆祝圣诞必备的佳肴？
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立陶宛同中国之间关系紧张，德国企业夹在中间两头犯难。《明镜周刊》关注这一“危险的先例”。《南德意志报》发表的杂文调侃中国“零容忍”防疫策略，“如果有奥运的车辆从身边经过，（北京）市民最好屏住呼吸并把目光垂下来”。
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