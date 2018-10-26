入美国无望？墨西哥向中美洲难民伸援手

（德国之声中文网）在一段致移民们的视频中，墨西哥总统涅托说，"我们希望，你及所有移民都能感到安全、受保护"。他在视频讲话中表示，所有这些中美洲移民都应得到墨西哥的医疗健康服务、工作许可、孩子们能上学，前提是，他们留在恰帕斯（Chiapas）和瓦萨卡（Oaxaca）这两个墨西哥南部州，并提出合法入境或庇护申请。

涅托总统在视频讲话中表示，"我们知道，你在寻求机会，要建立一个新家，希望你的家庭和亲人们有一个更好的未来。今天，墨西哥向你伸出手。"他呼吁来自南部邻国的移民们在墨西哥登记，争取得到居留权，而不是继续向美国进发。这位总统强调，这一计划只适用于遵守墨西哥法律的人们。

界河畔被捕

与此同时，墨西哥警方在南部地区扣留了数十名中美洲移民。当局称，这些人非法越过了危地马拉和墨西哥之间的界河苏恰特（Suchiate）。当局表示，当事人已被送至塔帕丘拉市（Tapachula）移民机构，他们可在那里提出庇护申请。

据联合国提供的数据，目前有数千人途经墨西哥向美国进发，以逃避青少年匪帮的暴力和地区糟糕的经济状况。他们分别来自洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉。周五（10月26日），移民队伍已进抵墨西哥南部州恰帕斯的阿里亚加市（Arriaga）。

无望入境美国？

根据今年4月的另一项指令，已有2100名国民警卫队官兵目前驻扎在美墨边境，向边境警察提供后勤支援。国会中期选举在即，特朗普总统在选战中一再提出移民问题，并极力渲染局势之严峻。他称移民潮是对美国的"进攻"，是"全国性紧急状态"。这位美国总统新近还宣称，移民中也有来自中东的人，从而暗示以美国为目标的移民潮乃有不良动机。不过，他未提供证据。

凝炼/雨涵（德新社、法新社）