入维园悼念六四 至少四人将被起诉

（德国之声中文网）香港支联会主席李卓人在脸书上表示，警方通知他，就今年6月4日的情況，法庭將向他寄传票，控告他煽惑未经批准集結。

据香港《明》报报道，李卓人向该报证实，支联会副主席何俊仁以及秘书蔡耀昌也接到警方通知，称他们将被控"煽惑他人明知而参与未经批准集结"。此外，有消息称，壹传媒集团创办人黎智英也以相同罪名被控。4人将于6月23日提堂。延伸阅读-专访李卓人：六四烛光晚会遭禁 港人抗争不止

李卓人因去年8月18日、8月31日、10月1日的遊行，被控多項罪名，包括"煽惑他人参与未经批准准集結"、"组织未经批准集结"及"参与未经批准集結"。

明报报道，李卓人表示，对被检控感到麻木，政府和警方是要向中共表忠，令港人害怕，但他会坚持集会，因为这是宪法赋予市民的权利。

支联会今年申请到维园举行烛光晚会悼念六四，警方以疫情"限聚令"为由发出反对通知书。支联会主席李卓人和常委等人以及壹传媒创办人黎智英仍在六四当天傍晚进入维园。香港众志秘书长黄之峰、常委罗冠聪等也参加了该活动。根据香港01直播，截至活动结束为止，足球场内站满人，有数百人之众。警方都没有强制驱离悼念民众，活动和平落幕。

《明报》报道，蔡耀昌表示，支联会收到警方通知禁止举行烛光集会后，已在网上清楚列明相关信息，亦呼吁市民"遍地开花"悼念，"如果支联会叫人遍地开花悼念，等如暗示叫人去维园，我觉得好愤怒、好荒谬，咁样系极端推论"。

据报道，六四当晚，香港西营盘、旺角、尖沙嘴、观塘、黄埔、屯门、沙田等区都有悼念活动。路透社报道，在旺角，当晚有民众与警方发生冲突，港警使用胡椒喷雾驱散人群。

目前尚不清楚，是否会有更多人因六四维园活动受到起诉。

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乐然/叶宣（明报，路透社）