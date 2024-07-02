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入狱四个月 特朗普盟友班农开始服刑

2024年7月2日

班农 –这位特朗普前白宫首席战略顾问已于本周一（7月1日）到联邦监狱报到，开始了为期4个月的服刑。这位极右翼人士称自己是“政治犯”，且“自豪入狱”。

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2024年7月1日，班农在丹伯里（Danbury）联邦监狱报到，并在监狱外发表讲话
2024年7月1日，班农在丹伯里（Danbury）联邦监狱报到，并在监狱外发表讲话图像来源: Julia Nikhinson/AP/picture alliance

（德国之声中文网）斯蒂芬·班农（Steve Bannon）曾是特朗普2016年竞选总统的核心人物，并在特朗普入主白宫后担任首席战略顾问一职，但7个月后便遭解雇。

在2021年1月6日国会山暴乱案审理中，班农因拒绝出席国会听证会作证而被认定犯有藐视国会罪，并被判入狱四个月

班农被认定的第二项国会藐视罪是其拒绝应众议院特别委员会要求，交出涉嫌参与特朗普企图推翻2020年大选结果的相关文件。

本周一（7月1日），班农向位于康涅狄格州的联邦监狱报到，并开始4个月的服刑。

"我为今天入狱感到骄傲"，班农在监狱前对记者说道，并称自己是一名"政治犯"。

上诉失败

现年70岁的班农是特朗普2016年成功竞选总统的幕后推手，在2022年10月因藐视国会罪两项控罪被判刑4个月后，班农就此案进行了将近两年的上诉，上诉期间被允许保持自由之身。

今年5月，联邦巡回上诉法院驳回了班农的上诉并维持原判。6月初，特朗普任命的一名法官撤销了班农的保释并要求其在7月1日前至监狱报到。

上周五，最高法院也在最后一刻驳回了班农的又一次上诉，裁定维持原判。

班农在联邦监狱外受到了一群特朗普支持者的欢迎，其中包括共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）。

曾被特朗普特赦

2020年，班农被指控犯有电信诈骗罪和洗钱罪，他据称将用于美墨边境墙修建的数百万美元捐款挪用作个人用途。在美墨边界修建隔离墙是特朗普2016年总统选战期间的关键竞选承诺。

2021年，特朗普在离任前最后一天特赦班农，但由于总统特赦只适用于联邦级罪名，班农仍将面临同一案件的州级指控。

 

 (法新社，美联社，路透社)

 

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