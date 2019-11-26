入夜后抗争持续 香港警民衝突再起

(德国之声中文网) 根据多家港媒，12月1日香港民众尖沙咀和平遊行间出现警民衝突后，入夜抗争情势升级。《香港电台》和《香港01》报导，在12月1日晚上11点多，港铁黄埔站被黑衣者纵火，附近中资店铺也被示威者破坏。旺角也出现有示威者快闪堵路。防暴警察则在多地截查路人。

警民关系在区议会选举后依然紧绷。根据《香港0１》，港警在黄埔花园位置发射催泪弹时，当地居民不满地指骂警员。 有抗议民众以镭射笔照向警方，警方也以强光回照。有示威者将汽油弹投掷到路面后，防暴警察立即以胡椒球枪、催泪弹，和布袋弹还击。

旺角入夜后也很不平静。《香港01》和《香港电台》报导，有超过百名在旺角的市民被搜身，并有一人被带走。但到凌晨，都还有有示威者在燃烧杂物。之后，消防到场灭火，大批警员也往返处理，但遭到示威者投掷汽油弹，警员以催泪弹和橡胶子弹还击。据报，旺角当晚有一名摄影记者右手臂被橡胶子弹击中，还有一学生记者左腿中弹。

报导中提到，在黄埔和旺角先后传出有人被怀疑在拍摄示威者的大头照，遭市民包围盘问。被怀疑的女子在删除照片后即获放行，但是另一名被怀疑的男子跟市民起口角之后，直到防暴警察到场才解围。

警方与记者肢体衝突

《香港01》报导，黄埔港铁站纵火被扑灭之后，警方要求记者后撤，并称媒体「垃圾记者」。现场防暴警察指骂记者，并质疑记者「未尽责」记录港铁遭破坏情况，记者出言反驳。也有记者一度与警方发生肢体碰撞，遭拦截盘查。

《立场新闻》则谴责警方粗暴对待其记者，表示警察公共关系科的传媒联络队用手掩住采访记者的嘴巴，还以强光照射镜头，并试图用手捉住记者摄录机。新闻提到警方「不断推撞，及用圆盾推进，并用胡椒喷雾指着记者头部：『你再不走呀你，再不走呀？』

夏立民/罗法 （综合报导）