入境查手机？北京：仅涉间谍行为者

中国国安部28日声称，不是所有人入境中国都会被海关“查手机”，而是只有涉及“反间谍”工作的人才会成为被查对象。然而，中方仍未清楚详述“反间谍”或是“危害国安”的具体范畴和定义。

（德国之声中文网）中国国安部4月底发布新规，允许执法人员有权“检查”民众的电子设备；随后有媒体消息指出，在新规7月正式上路之前，深圳、上海等地的海关便已提前开始行动，查验入境者的手机和电脑。不过，中国国安部週二（5月28日）公开反驳此事。

中国国安部微信公众号的贴文称，“所有人入境中国都会被查手机”的说法是“境外反华敌对势力”的“造谣抹黑”，“实属荒谬至极”。

该文声称中国政府不会随意侵犯公民通信自由与通信秘密，而且会依照前提、对象与流程等3项標准来查验手机。

这些查验標准围绕著“反间谍”工作，除了前提必须跟“反间谍”任务相关，对象也“不会是普通入境人员”，而是“比如对军事禁区、涉密单位等进行偷拍的间谍行为嫌疑人员”；查验还必须有被查验人或见证人在场，并经过“设区的市”以上层级的国安机构官员批准，而非“先执行，后报批”。

该文写道，如果发现“危害国家安全隐患”者，应该“责令整改”，而若是“整改不能消除危害，或者拒不整改”者，可依法查封扣押。不过，中国国安部文章内并没有详述何谓“危害国家安全隐患”。

在习近平任内，中国逐渐收紧对内、对外的资讯把控、强化“国家安全”观念与执法力道。图为北京天安门广场一景。（资料照） 图像来源: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

根据今年4月26日发布的《国家安全机关行政执法程序规定》、《国家安全机关办理刑事案件程序规定》，为了“防止危害发生或者扩大”，国安机关可以要求民众在“危害情形消除”之前，停止使用相关的电子设备、设施和软件。

此外，如果查验时发现相关的设备有违法之虞，“需要进一步调查核实的”，国安机关除了查封、扣押之外，还可进一步展开调查取证工作。

北京加大“反间谍”力道

在中国国家主席习近平执政下，中国陆续新订、增修与“国家安全”有关的法律，包含去年7月实施的新版《反间谍法》，以及今年5月生效的新版《保守国家秘密法》。

上述法律扩大国安人员执法权力，但其条文与定义遭外界质疑模糊不清，也让外国企业与学者更无法确认“红线”在哪里，因而感到不安。

台湾非政府组织工作者李明哲5月中旬接受DW采訪时曾说，“保密法”等中国的法律，最大的问题不在于法律如何制定，而是如何执行。他认为，中国近几年来持续把早已在执行的保密工作“法律化”，变成新的“武器”，一方面塑造“外部敌人”，一方面分化内部的民众，鼓励互相举报。

（综合报道）

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