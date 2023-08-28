 入境中国旅客不再要求核酸或抗原检测 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2023

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入境中国旅客不再要求核酸或抗原检测

从本周三（8月30日）开始，中国将不再要求入境旅客进行新冠病毒核酸或抗原检测。本月发布的由美国联邦政府资助的一项研究发现，中国“清零”政策的突然取消可能导致随后两个月内近200万人超额死亡。

新冠期间 中国推出了全球最严的入境管制措施（资料图片）

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（德国之声中文网）从本周三（8月30日）开始，中国将不再要求入境旅客进行新冠病毒核酸或抗原检测。这是中国在2020年3月关闭边境三年之后重新向世界开放的一个里程碑事件。

中国外交部发言人汪文斌在周一（8月28日）的例行记者会上宣布了这一决定。

中国于今年1月结束了对本国公民从国外归来的强制隔离要求，并在过去几个月中逐步扩大了中国人可以前往的国家名单，增加了国际航班的数量。

德国飞往中国的航线正在逐步恢复（资料图片）

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在长达三年的严厉限制措施（包括经常发生的全城封锁和对感染者的长期隔离）之后，中国政府直到去年12月才结束了这个被称为"动态清零"的防疫政策

这些限制措施减缓了这个世界第二大经济体的发展速度，导致失业率上升和罕见的大规模抗议活动。

作为这些限制措施的一部分，入境旅客必须在政府指定的酒店隔离数周。

1989以来中共统治的最直接挑战

去年11月，北京、上海、广州和南京等大城市爆发了针对"清零"限制措施的抗议活动，这是自1989年天安门抗议运动以来对中共统治的最直接挑战。

12月初，当局突然取消了大部分防疫控制措施，从而引发了全国范围的大规模感染，医院和停尸房一时间不堪重负。

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本月发布的由美国联邦政府资助的一项研究发现，中国"清零"政策的突然取消可能导致随后两个月内近200万人超额死亡，远远高于中国官方公布的该政策取消后一个月内6万人"估计"死亡数字。

在执行"清零"政策的三年时间里，中国地方当局不时实施紧急封锁，试图隔离感染人群，导致很多人被困在办公室和公寓楼内。社交媒体广泛传播的一些信息显示，当局用电线和螺钉封住居民的门窗，试图以此阻止病毒传播。

从去年4月到6月，人口多达2500万的上海全城封锁，成为全球最大规模的防疫封城案例。在此期间，居民们被要求频繁接受核酸检测，并不得不依赖政府提供的食品度日，而这些食品经常被投诉分量不足。

在整个疫情期间，中国政府一直在吹嘘其"动态清零"政策--严厉的封锁措施最初带来相对较低的感染人数--以此来证明中国的政治制度优于西方国家的民主制度。

（美联社）

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