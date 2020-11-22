入冬续现本土病例 中国如何继续“清零”？

（德国之声中文网）随着气温下降，天津、上海和满洲里正在实施大规模措施，尽管新增病例数与正在经历新一波疫情的美国等其它国家相比极低。

美联社报道说，中国许多专家和政府官员警告，在寒冷天气下，病毒传播的可能性会更大。尽管新冠疫情在中国得到广泛控制，但新近的几起病例显示仍存在风险。

本周一（11月23日），中国国家卫健委报告上海在过去24小时内，新增两个本地病例，自上周五以来的总数增加到7例。

自去年在武汉首次新冠病毒以来，中国官方宣布迄今全国总病例数为96442例，死亡4634例。

据中国财新网报道，11月22日在上海新确诊的病例曹某某为11月20日确诊的吴某某在浦东机场西区货运站的同事。周日夜间，浦东国际机场决定对货运工作人员进行检测，收集到17719个检测样本。如果进一步发现其他病例，计划对附近社区进行检测。

社交媒体上传播的视频显示看似为浦东机场的工作人员临时收到检测命令后出现的混乱场面。视频中，人群面对穿白大褂的人员前后拥挤。

美联社报道说，上海在群体检测方面更具针对性，主要是对一个特定地点的人员进行检测，比如机场或者一名护士确诊后对她工作的医院，而不是对整个市辖区进行检测。

在天津，上周发现五个本地病例后，卫生部门收集了滨海新区居民超过220万份检测样本。

在人口超过20万的内蒙古满洲里市，周六报告两个病例后，卫生部门正在对全体市民进行检测。同时，关闭所有学校和公共场所，并禁止聚餐和宴会。

中国每次发现本土病例后，都通过下达命令的方式，采取很大力度的措施，比如关闭学校和部分医院、隔离封闭整个小区以及对数百万人进行检测。

天津有关部门关闭了一家幼儿园，并将所有老师、家长和学生集中隔离。在发现5个病例后，也对该居民小区进行了封锁。

中国控制疫情的方式在其它国家受到批评，被认为规模过大。但中国国内将这种战略称为“清零”，并认为是很大的成功。

中国疾病控制与预防中心的首席流行病学家曾光在9月的一个中国媒体网络研讨会上表示，在全世界，只有中国有能力清零；其它国家不但没有清零的能力，甚至连控制第一波疫情都困难。

曾光表示，清零是在经济上最有效的方式，来预防疫情散播。他说，如果不清零，问题更麻烦；使用重拳清零，会让人们觉得放心。

苗子/洪沙（美联社等）