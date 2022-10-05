党支部对外企决策有无影响？"无可奉告！"

（德国之声中文网）中国的合资和外资企业里设有中共党支部，这并不是新闻。中国政府2017年出具的数字显示，当年已有70%的外资企业内设立了这样的组织。

按照中国《公司法》中第19条的规定，只要一个公司的正式党员超过3人，就可以建立党支部。这一条款适用于中国国企、在华外资企业以及中外合资企业。

德国驻华商会(AHK)于2017年11月曾发表声明反对强制外资企业建立党支部，指出"企业做出自由的决定是创新和增长的基础"。商会在声明中强硬表态，"如果这种影响外资企业的方式再进一步加强的话，那么不能排除德国企业退出中国市场或者对其投资决定另作考虑的可能性。"

时隔5年，德国《商报》对在华企业党支部以及它的影响进行了抽样调查，发出的问询得到化工巨头巴斯夫以及西门子的回复，证实企业内设有党支部。奔驰公司、大众、宝马等车企不愿公开回答《商报》的问询，但根据《商报》自己的调查，以上企业内部都有党支部。

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公司否认

不过，党支部的存在并不一定会影响企业的决策，本次调查显示，相关企业否认"党影响企业决策"这类说法，但另一方面，研究人士比如英国爱丁堡大学关注中共党支部议题的多永（Jérôme Doyon）则表示，企业人事部门最重要的决定必须得到党支部批准，而这样做符合对企业的新规定。

巴斯夫和西门子在被问到"是否在决策时受到影响"，回答是否定的。奔驰拒绝回答。大众则指出，"没有发现雇员进行政治活动"，排除公司决策受到外来影响的可能。宝马告知，对企业内党支部的地位和任务"无可奉告"。

《商报》承认得到这方面的真实信息很难，企业都不愿因此毁掉在华生意。该报得到的企业文件以及知情者透露的消息显示，至少有一家德国达克斯企业的在华工厂，其党员参与工厂选址、经营模式以及人事安排等决策过程；《商报》认为，其它德企也面临这样的局面。

欧盟驻华商会曾于5年前对外界表示，目前还没有出现党支部要求参与外企决策的情况，"但是如果发生此类情况，那就非常值得担忧。"在华外国企业越来越担心执政的中国共产党过多介入企业运营，本次《商报》采访的专家一致认为，在华外企正在"逐渐失去对业务的控制"。

（综合报道）

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