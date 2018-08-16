党友倒阁再逼宫 澳总理黯然下台

(德国之声中文网) 澳大利亚总理特恩布尔週五宣布下台。他在週二惊险保住党魁和总理职务后，再遭党内同志逼宫。

现任财政部长莫里森 (Scott Morrison)随后赢得总理职务，以45票对40票击败前内政部长达顿 (Peter Dutton)。这个结果让特恩布尔很尴尬，因为莫里森是他最重要的支持者之一。

特恩布尔另一位盟友，现任外交部长毕晓普（Julie Bishop）也参与角逐总理大位，但在第一轮投票中就被淘汰出局。

内政部长达顿收集党内43位代表请愿连署后，挑战特恩布尔的位置。特恩布尔则在週四宣布不会参加第二次总理投票并离开议会。

特恩布尔在週二的投票以48对35的票数保住大位，但是接下来几天陆续有13名部长因为不认同他的领导求去。

特恩布尔下台后如果完全退出政坛，他的悉尼席位将进行补选。这也使得执政党在议会唯一一席多数受到威胁。

特恩布尔是2010年以来，第四位做不满任期三年就被所属政党派推翻的总理。

莫里森成为澳大利亚11年内的第六任总理。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)