党内议员倒戈 马克龙失国会过半席位

（德国之声中文网）法国7名国会议员周二（19日）在视讯会议中宣布，退出总统马克龙领导的共和国前进党（La Republique En March, LREM），令马克龙在国民议会失去过半席位。

这批议员据报不满马克龙的环保及社会政策，退党加入名为「生态丶民主丶团结」（Ecology, Democracy, Solidarity）的新政党，该党共有17名成员，包括马克龙的前支持者。

新政党希望推动环保政策、改革政治体制和减少社会不公，又指会采取独立路线，不会与政府或反对派结盟。该党成员在声明中说：「新冠疫情后，一切都不再一样，我们可以在国民议会中做得更多，做得更好。」

拉拢中间派盟友

在这批议员退党以后，共和国前进党在国民议会577席中只剩下288席，差一席才过半数。该党曾在2017年大选中取得314席，成为法国议会的多数党。

分析认为，任期至2022年届满的马克龙未来若要通过法案，将更需要依靠中间党派民主运动党（MoDem）的46名盟友。

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马克龙任内引发黄背心运动

精英出身政策「太右」

投资银行家出身的马克龙2016年成立共和国前进党，他被视为精英权贵的代表，在黄背心运动被指与民众脱节，党内人士也认为其政策过于右倾。

近月有消息流传，58名党内左翼议员将另起炉灶，期望在议会中回应环保丶社会不公等议题。据悉党内高层极力阻止成员退党，倒戈议员最终只有17人。其中一名退党议员对路透社说：「来自行政部门丶党内和团组的压力，使我们不得不尽快宣布。许多人最后决定不参与行动。」

李澄欣（路透社/法新社）