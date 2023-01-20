兔年吉祥 - 中国人迎来解除防控后的首个春节

（德国之声中文网）随着防控措施的解除，很多人三年来首次得以返回家乡，同亲人团聚。过去三年来，由于中国一直在执行严苛的清零政策，民众出行受到了极大的限制。

北京的藏传佛教庙宇-雍和宫前挤满了新年祈福的信众。出于安全考虑，朝拜者需要事先登记，人数也限制在每天六万人之内。

天安门广场不远处的前门步行街上，游客熙熙攘攘，一些孩童穿着装扮成兔子的传统服装，手里拿着做成兔子形状的糖葫芦。北京市民思佳（音）对美联社记者表示，她专程领着七岁的儿子来到这里，以便让他感受一下这个传统节日的氛围。她说，疫情前孩子还太小不记事，而过去三年一直处在防疫状态中，今年是孩子第一次无忧无虑的"过大年"

年味十足的北京大栅栏

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友 在社媒发文称，春节期间的人口大规模流动，有可能在局部地区造成感染人数上升，"但由于这一波疫情已经使得全国约80%的人感染过，短期内，比如未来2-3个月，全国范围内出现较大规模疫情反弹或者第二波疫情的可能性很小。 "

中国疾控中心周六宣布，一月13日至19日期间，中国共有12660例同新冠感染相关的死亡病例。但该数据只包含在医院的死亡病例，那些在家中死亡的病例并没有计算在内。上周，中国官方宣布，十二月初解除疫情防控措施后，全境共有近六万人死亡。

中国官方公布的死亡数据中只包括感染新冠病毒后，引发肺部炎症或呼吸衰竭而导致的死亡，相比之下，世界上大部分国家的新冠死亡病例统计方法要宽泛得多。

(美联社，法新社）

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