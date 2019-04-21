兔子是如何登陆月球的？

（德国之声中文网）高低不平的月球表面所形成的光影，用肉眼清晰可见，也激发起人类的想象力。自古以来，各个文化的人民不断猜测在月亮上看见的影像究竟为何，又代表着何种意义。

在西方文化中，许多孩童在幼儿时期就听过"月亮上的人"的故事。还有一首儿歌是这样唱的："圆点、圆点、逗号、线，再画个大圆就是月亮的脸。"

"月亮上的人"故事深植人心，德国作曲家海诺·盖兹（Heino Gaze）所创作的知名摇篮曲《啦里噜》（La le lu）歌词也提到："啦里噜，只剩月亮上的人还在看着，小宝宝睡着了，你也快睡吧。"

法国1902年拍摄了无声影片《登月之旅》 上面当然有个人在等你

非洲有个传说，人们会在月亮上看到背着柴火的鳄鱼或人。在中国、日本和韩国的民间传说中，都有月亮上住着玉兔的说法。月兔传说不只在东亚盛行，甚至流传至拉丁美洲。在东亚一代，这个传说可追溯至公元前约300年至150年成书的《楚辞》。

很久很久以前……

在传说中，狐狸、猴子和兔子是好友，白天时一同游玩打猎，夜里一起住在森林里。天神得知了此事，化身云游者在营火边向三只动物乞食。猴子带来了干果，狐狸从墓地拿来祭品鱼、年糕和饮品，只有兔子拿不出食物。后来兔子跳进火堆里，把自己作为食物。天神被兔子的行为所感动，他将兔子重新化形并带到月亮上与嫦娥作伴。兔子献祭肉身时所燃出的烟飘到月球的表面上，直至今日看上去仍像是兔子的身影。

中国的月球探测任务使用的"嫦娥四号"着陆器取名便是缘自于古老传说，而任务月球车则被命名为"玉兔二号"。有意思的是，在中国传说中，玉兔会拿玉杵捣药，而日本传说中的玉兔则会用研杵捣年糕。

顺带一提，月球正面东边、月海丰富海东南方的"哈泽环形山"（Hase）的名称是取自德国数学家约翰·马提亚斯·哈泽（Johann Matthias Hase），与兔子并无关连（德语的Hase是兔子之意）。

以神话人物命名科研项目

人类过去一直试图分辨天上恒星排列出的图案、形体或物体，并且将其归纳成各种视觉图样，成为如今人们所知的"星座"。

几乎在所有文化中都存在对星象的研究，甚至可以追溯至早期文明。人物或是动物形状在星座中扮演关键角色。今日所使用的十二星座原形是依照巴比伦和埃及的十二个"动物圈"所命名，而古希腊天文学家则编制了４８个星座。１９２２年，国际天文联合会通过了８８个星座名单。

过去各种雄心勃勃的太空项目依照传说或神话人物命名的例子不在少数：美国成功登陆月球，也是唯一一次将人类送上月球的太空项目便名为"阿波罗计划"。

1960年７月，美国国家航空航天局（NASA）宇航开发项目负责人阿贝·西尔瓦斯坦（Abe Silverstein）在一次会议上提议以希腊神话中的太阳神"阿波罗"命名该计划，当时的这项载人航天任务原定目标只是绕行月球并非登月，而阿波罗在神话中驾战车绕太阳运行。

只看见自己想看见的

人们将月球坑坑洼洼的表面、云朵或物品看成人脸或熟悉的物事，这种现象被称为"空想性错视"，这是一种心理现象，将图像赋予实际意义。太空中最著名的空想性错视案例除了"玉兔"和"月亮人脸"外，还有在火星塞东尼亚区拍摄到的"火星人脸"影像。

一名推特用户将"火星人脸"想象为《星球大战》中被幻想物质碳化冷冻的主要角色汉·索罗。

空想性错视是人类大脑在受到刺激时，有意识或无意识地赋予其错误意义。因为人类的大脑会将模糊或不完整的影像及结构完整化，将其理解为已知的图案或形状。

不同于幻象，人们可以有意识地操控空想性错视，即使紧盯观察，眼前看似人形或物体的事物也不会因此消失。此外，空想性错视可以同时发生在一群人身上。2014年NASA发布了一张钱德拉X射线望远镜拍摄的照片，照片中的脉冲星PSR B1509-58被部分人认为是"上帝之手"。