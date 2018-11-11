 免费游欧洲：欧盟送18岁年轻人万张欧洲通票 | 文化经纬 | DW | 01.12.2018

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文化经纬

免费游欧洲：欧盟送18岁年轻人万张欧洲通票

今年夏季，欧盟就曾向18岁年轻人赠送1.5万张欧洲通票（Interrail）。现在赠票活动进入第二轮，所有年满18岁者都可以在12月11日前提出申请。

  • Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    特雷威喷泉：自拍引发女子群殴

    自拍不慎摔倒的事情时有发生。但是自拍引发群殴，尤其是女性间的群殴恐怕并不多见。为了争抢罗马特雷威喷泉前的最佳自拍位置，分别来自荷兰和美国的女游客大打出手，随行的亲友也纷纷助战，直到警方出动，双方才有所收敛。

  • 70 Jahre Vereinte Nationen (Reuters/L. Sanxian)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "在长城塔楼里住宿" (spiegel.de)

    获奖者可以在长城塔楼里过一夜”，Airbnb原本希望用这一促销手段推动公司在中国的市场知名度。但是，由于文物保护者的极力抗议，抽奖活动最终不了了之。总体而言，连续几年迅猛发展的网络租房平台Airbnb, 今年的境遇并不理想。很多城市出台了限制Airbnb的措施，旅游胜地马略卡岛甚至干脆全面禁止。

  • Kroatien Touristin Kay Longstaff aus Mittelmeer gerettet (Getty Images/AFP)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "亚德里亚海：跳海女子10小时后获救" (afp)

    是酒后失足，还是跳海轻生？ 总之，这名英国女子从豪华游轮“挪威之星”的一个阳台上掉进了大海。所幸有惊无险，经10小时搜救，这名女子安然脱险。德国电视明星库贝尔伯克（Daniel Küblböck）就没那么幸运了，今年9月9日，他在加拿大海域从一艘油轮坠海，从此下落不明。

  • Hitzesommer 2018 Deutschland, Freibad Flötenteich in Oldenburg (picture-alliance/H. Dittrich)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "2018年盛夏的高温天气并没有打破纪录" (n-tv)

    游泳池里人满为患，海滨熙熙攘攘，冰激凌店前更是排起了长长的队伍：几乎每个德国人都在说，2018年是他经历过的最热夏天。不过，气象档案显示，还是2003年的气温最高。对于旅游者们来说，2018年留给了他们一个难忘的夏季，而对于农民来说，则是苦涩的回忆。

  • USA Waldbrände in Kalifornien (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Bicek)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "加州变炼狱" (dpa)

    炎热干燥的夏天最容易引发森林大火：优胜美地国家公园被迫关闭三周。瑞典、葡萄牙以及希腊等地也出现了严重森林大火，造成严重财产损失甚至人员伤亡。

  • Niederlande Amsterdam Rotlichtviertel (picture-alliance/dpa/K. van Weel)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "阿姆斯特丹：红灯区游客太多 妓女生计不保" (afp)

    多年来，阿姆斯特丹人一直在抱怨游客过多的问题：这座人口只有八十万的城市，每年要应对超过1800万的游客。市内著名的红灯区也是游客们必去的景点，但是问题在于，游客的闪光灯下，哪里还有嫖客敢去寻欢作乐。有鉴于此，阿姆斯特丹正在其他城区修建一些较为隐蔽的新妓院。

  • Italien Florenz Straßenszene (picture-alliance/dpa/ANSA/M. Degl' Innocenti)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "佛罗伦萨：街头吃东西面临罚款" (n-tv)

    游客过多令当地人不堪重负的城市还有许多。在佛罗伦萨，成群结队的游客们在街头巷尾席地而坐吃喝休息，当地人几乎寸步难行。为了改变这一现状，今后街头吃东西者将面临500欧元的罚款。阿姆斯特丹也出台了行为规范，随地大小便、酗酒或大声喧哗者，一经发现也将面临处罚。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "帕劳禁止使用防晒霜" (DW)

    位于日本和澳大利亚之间的太平洋岛国在环保方面起到了典范作用。很多年以前，这里就设立了全球第一个鲨鱼禁捕区域。现在该国又推出了禁止使用防晒霜的规定，以保护珊瑚礁。帕劳虽是个小小岛国，但在环保方面却走在世界前列。

  • Frankreich | öffentliches Urinal in Paris (picture-alliance/newscom/D. Silpa)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "巴黎：露天便池引来一片嘲讽" (dw.com)

    塞纳河畔的这些鲜红色露天小便池非常醒目，川流不息的游客和游船几乎近在咫尺。这一举措本来是为了制止随地小便行为，但还是引来了诸多的冷嘲热讽。这个便池的位置的确值得商榷，但也暴露了欧洲各大城市公共厕所短缺的问题。

  • Türkei - Tourismus in Antalya (DW/D. Cupolo)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "土耳其和中东：旅游业回温" (Süddeutsche)

    经历了几次恐怖袭击和政治动荡之后，土耳其的旅游热明显回温。今年游客增幅高达25%！此外，土耳其里拉大幅贬值，也促进了旅游业的发展。与此同时，埃及和突尼斯也以廉价攻势吸引了不少游客。相比之下，前往西班牙度假的人数9年来首次出现回落，跌幅达5%。

  • Italien Instagram-Spot Pragser Wildsee (picture-alliance/dpa/K. Nietfled)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "Instagram 毁了这个地方" (spiegel.de)

    越来越多的年轻人喜欢在Instagram照片中寻找灵感，然后成群结队地去造访那些所谓“不为人知”的秘密景点。位于意大利南蒂罗尔的普拉格湖就是一个这样已经毫无秘密可言的景点。仅在Instagram上就有近20万张这里的图片，其必然后果当然是：今年夏季这里人满为患，警方不得不暂时关闭道路。一去不复返的田园景色。

  • Deutschland - Restaurant auf Rügen lässt abends keine Kinder mehr rein (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "毁誉参半 -一家禁止儿童入内的餐馆" (dpa)

    孩子们嬉戏打闹，父母无动于衷。德国度假胜地吕根岛一家餐厅决定不再纵容这种趋势，宣布本餐馆谢绝儿童入内。此举立即引发舆论哗然，但餐馆也从此天天满座。继仅限成人的酒店之后，显然餐馆也在顺应潮流。

  • Indonesien nach dem Erdbeben in Lombok Touristen (Reuters/Antara Foto/A. Subaidi)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "地震后的印尼龙目岛： 满目疮痍的游客天堂" (ZDF)

    印尼度假胜地龙目岛一周之内发生两次强烈地震，造成数百人丧生。游客纷纷逃离小岛。

  • Norddeutschland Wikingermuseum Haithabu (picture-alliance/dpa/G. Wendt)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "维京文化被收入世界文化遗产" (dw.com)

    今天僻静的北德地区一千年前据说曾有过一个个人气很旺的地方：在维京人城镇海塔布（Haitabu）曾是北欧地区最重要的商贸中心。2018年，该城镇遗址被纳入人类文化遗产名录。同时被纳入联合国人类文化遗产名录的还有萨克森安哈特州的瑙姆堡大教堂。

  • Griechenland Santorini - Reitesel (picture-alliance/R. Geiss)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "希腊：体胖者禁止骑驴" (spiegel.de)

    到希腊圣托里尼岛度假的游客，多数都会选择以驴代步的出行方式，因为据说这是当地的一项传统。在动物保护者的不断抗争下，现在当地政府出台了体重限制措施：体重超过一百公斤者，不得骑驴。不过，旅游者是否骑驴前真得会被要求过秤就不得而知了。


  • Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    特雷威喷泉：自拍引发女子群殴

    自拍不慎摔倒的事情时有发生。但是自拍引发群殴，尤其是女性间的群殴恐怕并不多见。为了争抢罗马特雷威喷泉前的最佳自拍位置，分别来自荷兰和美国的女游客大打出手，随行的亲友也纷纷助战，直到警方出动，双方才有所收敛。

  • 70 Jahre Vereinte Nationen (Reuters/L. Sanxian)

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    "在长城塔楼里住宿" (spiegel.de)

    获奖者可以在长城塔楼里过一夜”，Airbnb原本希望用这一促销手段推动公司在中国的市场知名度。但是，由于文物保护者的极力抗议，抽奖活动最终不了了之。总体而言，连续几年迅猛发展的网络租房平台Airbnb, 今年的境遇并不理想。很多城市出台了限制Airbnb的措施，旅游胜地马略卡岛甚至干脆全面禁止。

  • Kroatien Touristin Kay Longstaff aus Mittelmeer gerettet (Getty Images/AFP)

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    "亚德里亚海：跳海女子10小时后获救" (afp)

    是酒后失足，还是跳海轻生？ 总之，这名英国女子从豪华游轮“挪威之星”的一个阳台上掉进了大海。所幸有惊无险，经10小时搜救，这名女子安然脱险。德国电视明星库贝尔伯克（Daniel Küblböck）就没那么幸运了，今年9月9日，他在加拿大海域从一艘油轮坠海，从此下落不明。

  • Hitzesommer 2018 Deutschland, Freibad Flötenteich in Oldenburg (picture-alliance/H. Dittrich)

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    "2018年盛夏的高温天气并没有打破纪录" (n-tv)

    游泳池里人满为患，海滨熙熙攘攘，冰激凌店前更是排起了长长的队伍：几乎每个德国人都在说，2018年是他经历过的最热夏天。不过，气象档案显示，还是2003年的气温最高。对于旅游者们来说，2018年留给了他们一个难忘的夏季，而对于农民来说，则是苦涩的回忆。

  • USA Waldbrände in Kalifornien (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Bicek)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "加州变炼狱" (dpa)

    炎热干燥的夏天最容易引发森林大火：优胜美地国家公园被迫关闭三周。瑞典、葡萄牙以及希腊等地也出现了严重森林大火，造成严重财产损失甚至人员伤亡。

  • Niederlande Amsterdam Rotlichtviertel (picture-alliance/dpa/K. van Weel)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "阿姆斯特丹：红灯区游客太多 妓女生计不保" (afp)

    多年来，阿姆斯特丹人一直在抱怨游客过多的问题：这座人口只有八十万的城市，每年要应对超过1800万的游客。市内著名的红灯区也是游客们必去的景点，但是问题在于，游客的闪光灯下，哪里还有嫖客敢去寻欢作乐。有鉴于此，阿姆斯特丹正在其他城区修建一些较为隐蔽的新妓院。

  • Italien Florenz Straßenszene (picture-alliance/dpa/ANSA/M. Degl' Innocenti)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "佛罗伦萨：街头吃东西面临罚款" (n-tv)

    游客过多令当地人不堪重负的城市还有许多。在佛罗伦萨，成群结队的游客们在街头巷尾席地而坐吃喝休息，当地人几乎寸步难行。为了改变这一现状，今后街头吃东西者将面临500欧元的罚款。阿姆斯特丹也出台了行为规范，随地大小便、酗酒或大声喧哗者，一经发现也将面临处罚。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "帕劳禁止使用防晒霜" (DW)

    位于日本和澳大利亚之间的太平洋岛国在环保方面起到了典范作用。很多年以前，这里就设立了全球第一个鲨鱼禁捕区域。现在该国又推出了禁止使用防晒霜的规定，以保护珊瑚礁。帕劳虽是个小小岛国，但在环保方面却走在世界前列。

  • Frankreich | öffentliches Urinal in Paris (picture-alliance/newscom/D. Silpa)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "巴黎：露天便池引来一片嘲讽" (dw.com)

    塞纳河畔的这些鲜红色露天小便池非常醒目，川流不息的游客和游船几乎近在咫尺。这一举措本来是为了制止随地小便行为，但还是引来了诸多的冷嘲热讽。这个便池的位置的确值得商榷，但也暴露了欧洲各大城市公共厕所短缺的问题。

  • Türkei - Tourismus in Antalya (DW/D. Cupolo)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "土耳其和中东：旅游业回温" (Süddeutsche)

    经历了几次恐怖袭击和政治动荡之后，土耳其的旅游热明显回温。今年游客增幅高达25%！此外，土耳其里拉大幅贬值，也促进了旅游业的发展。与此同时，埃及和突尼斯也以廉价攻势吸引了不少游客。相比之下，前往西班牙度假的人数9年来首次出现回落，跌幅达5%。

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    2018旅行年那些奇闻怪事

    "Instagram 毁了这个地方" (spiegel.de)

    越来越多的年轻人喜欢在Instagram照片中寻找灵感，然后成群结队地去造访那些所谓“不为人知”的秘密景点。位于意大利南蒂罗尔的普拉格湖就是一个这样已经毫无秘密可言的景点。仅在Instagram上就有近20万张这里的图片，其必然后果当然是：今年夏季这里人满为患，警方不得不暂时关闭道路。一去不复返的田园景色。

  • Deutschland - Restaurant auf Rügen lässt abends keine Kinder mehr rein (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    2018旅行年那些奇闻怪事

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    孩子们嬉戏打闹，父母无动于衷。德国度假胜地吕根岛一家餐厅决定不再纵容这种趋势，宣布本餐馆谢绝儿童入内。此举立即引发舆论哗然，但餐馆也从此天天满座。继仅限成人的酒店之后，显然餐馆也在顺应潮流。

  • Indonesien nach dem Erdbeben in Lombok Touristen (Reuters/Antara Foto/A. Subaidi)

    2018旅行年那些奇闻怪事

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    印尼度假胜地龙目岛一周之内发生两次强烈地震，造成数百人丧生。游客纷纷逃离小岛。

  • Norddeutschland Wikingermuseum Haithabu (picture-alliance/dpa/G. Wendt)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "维京文化被收入世界文化遗产" (dw.com)

    今天僻静的北德地区一千年前据说曾有过一个个人气很旺的地方：在维京人城镇海塔布（Haitabu）曾是北欧地区最重要的商贸中心。2018年，该城镇遗址被纳入人类文化遗产名录。同时被纳入联合国人类文化遗产名录的还有萨克森安哈特州的瑙姆堡大教堂。

  • Griechenland Santorini - Reitesel (picture-alliance/R. Geiss)

    2018旅行年那些奇闻怪事

    "希腊：体胖者禁止骑驴" (spiegel.de)

    到希腊圣托里尼岛度假的游客，多数都会选择以驴代步的出行方式，因为据说这是当地的一项传统。在动物保护者的不断抗争下，现在当地政府出台了体重限制措施：体重超过一百公斤者，不得骑驴。不过，旅游者是否骑驴前真得会被要求过秤就不得而知了。


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亚州的中产阶级人口不断成长，花钱旅游的意愿也隨之提高。有报告因而预测中国将于2030年超越法国，成为全球第一的旅游目的地。 (07.11.2018)

经常会有媒体发布所谓世界著名景点的排行榜。今年"孤独星球"出版社发布的全球十大必去国家排行榜中，斯里兰卡和德国均荣幸入围。那么，应当怎样看待这类排行榜呢？ (18.11.2018)

（德国之声中文网）所有年满18岁的欧盟公民都可以申请参加"发现欧盟"旅游项目。参与者可以免费乘坐火车、轮渡以及公交，但食宿费用需要自理。

这一旅游项目旨在帮助年轻人开阔眼界。这一创意最初由一些活跃人士提出，他们建议每一位欧盟公民年满十八岁时都应获得一份欧洲通票作为礼物，以方便他们了解欧洲大陆不同的风土人情。参与者则应通过社交媒体或在学校做报告的方式，讲述他们的亲身经历。申请者必须在2018年12月31日前年满十八岁。

  • Bauhaus in Dessau

    2019年全球最值得前往的国家

    包豪斯诞辰100周年

    著名旅游指南“孤独星球”推荐德国为2019年世界最值得前往的国家之一。包豪斯设计学院成立100周年也是此次德国榜上排名第二的的其中原因。该学校于1919年在魏玛成立，在德绍发展壮大，是德国最成功的文化出口之一。

  • West Berliners crowd in front of the Berlin Wall early November 11, 1989 as they watch East German border guards demolishing a section of the wall.

    2019年全球最值得前往的国家

    柏林墙倒塌30周年

    明年德国还将迎来最近50年来的最重要政治事件-柏林墙倒塌30周年。对于旅游者来说，这是参加周年庆祝活动的绝佳机会，柏林墙的倒塌为德国统一铺平了道路。

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    2019年全球最值得前往的国家

    2019最值得前往的国家-斯里兰卡

    岛国斯里兰卡被评为2019年位居榜首的“最佳旅行国家”。斯里兰卡以其寺庙而闻名，拥有丰富多彩的宗教文化和野生动物世界，而且成为越来越受欢迎的冲浪目的地。

  • Zimbabwe Victoria Falls

    2019年全球最值得前往的国家

    非洲最安全的旅行目的地-津巴布韦

    津巴布韦在“孤独星球”排名榜名列第三。该杂志称这个国家是非洲最安全的旅行目的地之一，当地人超级友好。该国拥有非洲5种最大型动物的国家公园，被列入世界遗产名录的考古遗址和著名的维多利亚瀑布。

  • Skyline of Panama City

    2019年全球最值得前往的国家

    巴拿马排名第四

    巴拿马以连接太平洋和大西洋的同名运河而闻名，在“孤独星球”排名榜上位居第四。 2019年是巴拿马建城500年。“孤独星球”认为游客不应错过届时热闹的庆祝活动。

  • A women releases an arrow during an archery competition during the Third Nomad Games in Kyrgyzstan.

    2019年全球最值得前往的国家

    吉尔吉斯斯坦排名第五

    这个中亚国家榜上排名第五位。2018年举办了基于地区传统体育项目的世界游牧民族运动会之后，吉尔吉斯斯坦更加注重提高在国际旅游领域的知名度。新开辟的徒步旅行路线、改造后的国家高速公路以及简化的签证制度使其成为一个具有吸引力的旅游目的地。


今年夏季的第一轮赠票活动中，共有10万人提出申请，最终一万五千名幸运儿如愿以偿，获得了免费的欧洲通票。欧盟青年教育文化专员那沃拉斯奇（Tibor Navracsics）表示，"我们从参与者那里听到了很多令人欣喜的经历。现在更多的年轻人也能获得同样的机会，我为此非常高兴。"

欧盟委员会计划大规模地扩展这一旅行项目。如果获得欧盟议会及各成员国的批准，2021年至2027年期间，该项目有望获得七亿欧元资金，这样届时就可以让150万年轻人参与这一项目。

 

达扬 / 苗子 （天主教通讯社，德新社）

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2018旅行年那些奇闻怪事

今年全球共有12亿人（次）出外旅行，数量创历史之最。那这一年里，旅行途中发生了哪些难忘的事情呢？ (29.11.2018)  

2019年全球最值得前往的国家

世界著名旅游指南«孤独星球»评选的2019年世界最值得前往的国家中德国位居第二，理由包括2019年柏林墙倒塌30周年以及包豪斯设计学院成立100周年。斯里兰卡、津巴布韦和吉尔吉斯斯坦也是排名榜上位居前列的国家。 (26.10.2018)  

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