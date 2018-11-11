免费游欧洲：欧盟送18岁年轻人万张欧洲通票

（德国之声中文网）所有年满18岁的欧盟公民都可以申请参加"发现欧盟"旅游项目。参与者可以免费乘坐火车、轮渡以及公交，但食宿费用需要自理。
这一旅游项目旨在帮助年轻人开阔眼界。这一创意最初由一些活跃人士提出，他们建议每一位欧盟公民年满十八岁时都应获得一份欧洲通票作为礼物，以方便他们了解欧洲大陆不同的风土人情。参与者则应通过社交媒体或在学校做报告的方式，讲述他们的亲身经历。申请者必须在2018年12月31日前年满十八岁。
-
2019年全球最值得前往的国家
包豪斯诞辰100周年
著名旅游指南“孤独星球”推荐德国为2019年世界最值得前往的国家之一。包豪斯设计学院成立100周年也是此次德国榜上排名第二的的其中原因。该学校于1919年在魏玛成立，在德绍发展壮大，是德国最成功的文化出口之一。
-
2019年全球最值得前往的国家
柏林墙倒塌30周年
明年德国还将迎来最近50年来的最重要政治事件-柏林墙倒塌30周年。对于旅游者来说，这是参加周年庆祝活动的绝佳机会，柏林墙的倒塌为德国统一铺平了道路。
-
2019年全球最值得前往的国家
2019最值得前往的国家-斯里兰卡
岛国斯里兰卡被评为2019年位居榜首的“最佳旅行国家”。斯里兰卡以其寺庙而闻名，拥有丰富多彩的宗教文化和野生动物世界，而且成为越来越受欢迎的冲浪目的地。
-
2019年全球最值得前往的国家
非洲最安全的旅行目的地-津巴布韦
津巴布韦在“孤独星球”排名榜名列第三。该杂志称这个国家是非洲最安全的旅行目的地之一，当地人超级友好。该国拥有非洲5种最大型动物的国家公园，被列入世界遗产名录的考古遗址和著名的维多利亚瀑布。
-
2019年全球最值得前往的国家
巴拿马排名第四
巴拿马以连接太平洋和大西洋的同名运河而闻名，在“孤独星球”排名榜上位居第四。 2019年是巴拿马建城500年。“孤独星球”认为游客不应错过届时热闹的庆祝活动。
-
2019年全球最值得前往的国家
吉尔吉斯斯坦排名第五
这个中亚国家榜上排名第五位。2018年举办了基于地区传统体育项目的世界游牧民族运动会之后，吉尔吉斯斯坦更加注重提高在国际旅游领域的知名度。新开辟的徒步旅行路线、改造后的国家高速公路以及简化的签证制度使其成为一个具有吸引力的旅游目的地。
今年夏季的第一轮赠票活动中，共有10万人提出申请，最终一万五千名幸运儿如愿以偿，获得了免费的欧洲通票。欧盟青年教育文化专员那沃拉斯奇（Tibor Navracsics）表示，"我们从参与者那里听到了很多令人欣喜的经历。现在更多的年轻人也能获得同样的机会，我为此非常高兴。"
欧盟委员会计划大规模地扩展这一旅行项目。如果获得欧盟议会及各成员国的批准，2021年至2027年期间，该项目有望获得七亿欧元资金，这样届时就可以让150万年轻人参与这一项目。
达扬 / 苗子 （天主教通讯社，德新社）