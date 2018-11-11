免费游欧洲：欧盟向18岁年轻人赠送逾万张欧洲通票

2018旅行年那些奇闻怪事

"阿姆斯特丹：红灯区游客太多 妓女生计不保" (afp)

多年来，阿姆斯特丹人一直在抱怨游客过多的问题：这座人口只有八十万的城市，每年要应对超过1800万的游客。市内著名的红灯区也是游客们必去的景点，但是问题在于，游客的闪光灯下，哪里还有嫖客敢去寻欢作乐。有鉴于此，阿姆斯特丹正在其他城区修建一些较为隐蔽的新妓院。