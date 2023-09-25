免签第一天 中国游客受到泰国总理亲自迎接

为促进旅游业，泰国从9月25日开始对中国游客实施为期五个月的免签政策。最近诈骗题材电影《孤注一掷》吓退了不少中国人去泰国旅游的念头。泰国总理塞塔则亲自到机场迎接首批享受免签的中国游客，并许诺保证其安全。
（德国之声中文网）9月25日是泰国对中国游客实行入境免签的第一天。抵达曼谷的首批中国游客受到了泰国总理塞塔（ Srettha Thavisin）的亲自迎接。
为了促进旅游业，泰国政府对中国游客实施阶段性免签政策，中国公民持护照和旅行证入境泰国可以免签，停留不超过30天。该政策将持续到2023年2月29日，为期5个月。
据法新社报道，在跳着传统舞蹈的欢迎队伍簇拥下，泰国总理塞塔面带微笑，为从上海飞抵曼谷素万那普国际机场的游客送上欢迎礼物。
“我们这个欢迎仪式惊到了，我很高兴。这给我的旅行开了一个好头”，31岁的游客庄盼（音）对法新社记者说。
来泰国度蜜月的金丽（音）表示，这个免签计划很棒。她还拉着自己的新婚丈夫和塞塔总理合影。
“我不用担心，想去哪里旅行，订张机票就走了”，她讲述道。
在疫情之前，到泰国旅游的观光客中，中国人所占比例最大。泰国GDP的20%所有都来自旅游业。
防疫背景下的旅行限制对旅游业造成重创，而由于全球经济陷入困境，泰国旅游业在疫情后的复苏也十分缓慢。
再加上最近在中国引起热议的电影《孤注一掷》，也给泰国旅游业造成打击。该片讲述的是年轻人因为看似条件优渥的工作机会出外闯荡，却意外落入骗局，被迫为东南亚网络诈骗集团工作的故事。
36岁的郑正洲（音）则表示，自己知道到泰国旅游存在一定危险，也提到了《孤注一掷》——这部电影吓退了很多游客。
“说完全不担心（安全问题）是假话”，他说。
泰国总理塞塔此前曾表示会保证游客的安全，强调在泰国游客安全是第一要务。“从游客踏上泰国土地的第一步开始，直到他们离开，他们必须享有全方位的安全，得到最好的旅游体验。”
泰国旅游警察也对中国游客表示欢迎，并且提供给他们有关24小时警察热线电话的细节信息。
这次限期免签计划在中国“十一黄金周”之前开始执行，一直持续到明年的春节假期过后。
塞塔表示，在免签政策出台之后，泰国旅游订单数量已经增加了“十倍”，他表示相信这会对泰国经济注入一剂强心针。
他补充道：“今天对于泰国来说是美好第一天，我们希望我们其它的政策也将继续刺激景气。”
（法新社）
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