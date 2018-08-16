 免税示好？欧盟撤中国太阳能板进口限制 | 经济纵横 | DW | 04.09.2018

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经济纵横

免税示好？欧盟撤中国太阳能板进口限制

在美中贸易战如火如荼之际，欧盟宣布结束对中国进口太阳能板实施了5年的限制令。几家欢喜几家愁，究竟哪方成最大赢家？

Solarenergie in Chinas Fujian Provinz (picture-alliance/AP Images/Chinatopix)

中国福建省一家太阳能发电厂，员工正在维修面板。

(德国之声中文网) 欧盟委员会週一 (9/3) 宣布，终止中国进口太阳能板的5年限制令。此举被视为在美国保护主义抬头下，欧盟和中国进一步加强经贸合作的动作。

虽然面对欧洲太阳能业界反对，欧盟委员会仍然决意维持原判。「欧盟对中国进口太阳能板的反倾销和反补贴措施，将于今晚 (9/3) 凌晨结束。」

欧委会表示，欧盟的目标是要增加可再生能源供应，取消限制令是对整个欧盟最有利的决定。而且过去一段时间，欧委会也逐步放宽限制措施，以令进口货品价格「进步地与世界市场价格看齐」。

Solarenergie in China (picture-alliance/AP Images/Chinatopix)

统计指中国太阳能业界过剩产能达30吉瓦，但美印两大市场徵税令其对外销路锐减。

欧生产商拟法律申诉

欧洲太阳能板生产商早年投诉，中国进口的货品被低估价格并把欧洲产品排挤出市场外。這促使欧盟在2013年12月开始对中国太阳能板、晶圆和电池等零件徵收关税，去年3月再延长18个月，到今年9月初为限。欧委会当年视它为「和平解决方法」，以避免有关冲突升级为贸易战。但是徵税令产品成本提高，也同时引起购买太阳能板的欧洲公司不满。

取消限制措施后，如果中国进口产品不低于「最低价格标准」，就可以在欧盟市场享受零关税待遇；一旦售价低于该「下限」，便需要缴纳最高64.9%关税。

但是欧盟太阳能生产商团体EU ProSun批评，多年来欧洲产品价格也没有因为徵税而回升，欧委会叫停措施将会摧毁欧洲製造商，部分公司正打算向欧洲法院申诉。对此，欧盟委员会解释，徵税措施实施后市场条件没有变化，因此难以有合理原因延长限制令。

Infografik Globale Entwicklung der Solarstromerzeugung englisch

中国太阳能发电产量佔全球比例不断增加。

DW.COM

所有人都担心中欧之间爆发贸易大战。欧洲宣布向中国太阳能产品征收惩罚性关税后，中国以对欧洲进口葡萄酒展开反倾销调查予以回应。目前人们在这场拉锯大战中，还看不到任何进展。 (05.07.2013)

欧委会宣布，对中国产光伏板征收惩罚性关税的期限延长两年。不过，只有违反今夏欧中达成的最低价格规定的中国企业，才须缴纳惩罚性关税。欧盟光伏制造商联盟表示欢迎。 (02.12.2013)

欧中太阳能贸易纠纷使中国对欧洲太阳能板的出口量降低，中国业者面临产能过剩的窘境。为鼓励利用太阳能发电，中国财政部出台新政策,光伏发电增值税即征即退50%。 (30.09.2013)

美国开战 欧中走近？

中国商务部表示欢迎，形容为成功化解贸易磨擦的典范﹕「这个决定为双方业界提供更稳定和可预测的营商环境，将会达至两边互惠。」

欧盟数据显示，去年欧中双边贸易额共5160亿欧元，但当中欧盟对中国的贸易逆差达1760亿欧元。

北京早前决定限制中国安装太阳能板的规模，令中国生产商多出30吉瓦 (3000万千瓦)过剩产能。但是美国开打贸易战，印度也正计划徵税，令中国产品销路锐减，如今欧洲成为一条新出路，统计显示欧盟市场需求量大约是7吉瓦。分析认为，美国总统特朗普以「美国优先」为由向欧中展开关税战，此时布鲁塞尔和北京加强经贸合作，也反映其希望藉此强调自由贸易理念。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)

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