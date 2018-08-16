免税示好？欧盟撤中国太阳能板进口限制

(德国之声中文网) 欧盟委员会週一 (9/3) 宣布，终止中国进口太阳能板的5年限制令。此举被视为在美国保护主义抬头下，欧盟和中国进一步加强经贸合作的动作。

虽然面对欧洲太阳能业界反对，欧盟委员会仍然决意维持原判。「欧盟对中国进口太阳能板的反倾销和反补贴措施，将于今晚 (9/3) 凌晨结束。」

欧委会表示，欧盟的目标是要增加可再生能源供应，取消限制令是对整个欧盟最有利的决定。而且过去一段时间，欧委会也逐步放宽限制措施，以令进口货品价格「进步地与世界市场价格看齐」。

欧生产商拟法律申诉

欧洲太阳能板生产商早年投诉，中国进口的货品被低估价格并把欧洲产品排挤出市场外。這促使欧盟在2013年12月开始对中国太阳能板、晶圆和电池等零件徵收关税，去年3月再延长18个月，到今年9月初为限。欧委会当年视它为「和平解决方法」，以避免有关冲突升级为贸易战。但是徵税令产品成本提高，也同时引起购买太阳能板的欧洲公司不满。

取消限制措施后，如果中国进口产品不低于「最低价格标准」，就可以在欧盟市场享受零关税待遇；一旦售价低于该「下限」，便需要缴纳最高64.9%关税。

但是欧盟太阳能生产商团体EU ProSun批评，多年来欧洲产品价格也没有因为徵税而回升，欧委会叫停措施将会摧毁欧洲製造商，部分公司正打算向欧洲法院申诉。对此，欧盟委员会解释，徵税措施实施后市场条件没有变化，因此难以有合理原因延长限制令。

美国开战 欧中走近？

中国商务部表示欢迎，形容为成功化解贸易磨擦的典范﹕「这个决定为双方业界提供更稳定和可预测的营商环境，将会达至两边互惠。」

欧盟数据显示，去年欧中双边贸易额共5160亿欧元，但当中欧盟对中国的贸易逆差达1760亿欧元。

北京早前决定限制中国安装太阳能板的规模，令中国生产商多出30吉瓦 (3000万千瓦)过剩产能。但是美国开打贸易战，印度也正计划徵税，令中国产品销路锐减，如今欧洲成为一条新出路，统计显示欧盟市场需求量大约是7吉瓦。分析认为，美国总统特朗普以「美国优先」为由向欧中展开关税战，此时布鲁塞尔和北京加强经贸合作，也反映其希望藉此强调自由贸易理念。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)