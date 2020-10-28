免疫学家:感染新冠后产生的免疫持续时间有限

德国之声：卡姆拉德教授，鉴于欧洲感染人数迅速增加，目前对冠状病毒的免疫力问题又被频繁提出。伦敦帝国理工学院的一项新的大规模研究结果，令人对自然免疫的希望大打折扣。根据研究，感染新冠病毒后产生抗体的人群比例正在下降。研究结果告诉了我们什么呢？

托马斯·卡姆拉德（Thomas Kamradt）教授：这项大规模的研究证实了先前几项较小研究已经发现的问题。即新冠病毒感染后的抗体存在时间是有限的，甚至在一些患者中完全没有抗体。

德国之声：然而也有不同的研究结果。有的研究说免疫力至少能持续5个月，有的则说只有两个半月。这些不同的调查结果是如何产生的？



卡姆拉德教授提醒那些感染过新冠病毒的康复者也要继续小心

托马斯·卡姆拉德：两个月的免疫力肯定是下限，并不是指所有被感染者，而只是一部分人。通过研究达成的共识是，无症状或轻症状感染患者的抗体存在时间比感染症状严重的人要短。

我们可以从图林根森林小镇Neustadt的调查研究看出来。这里也有一些轻度或无症状感染者康复后没有产生抗体。然而，就免疫问题得出更多的结论还为时过早。我们对这种病毒的了解只有9个月左右。这意味着，我们今天还无法知道，有多少患者两年后仍具有免疫力。

德国之声：根据目前的研究结果，是否可以确定感染者能够在多长时间内对新冠病毒具有免疫力 ？

托马斯·卡姆拉德：只有少数人在两三个月后就检测不到抗体了。在大多数人中，免疫力可以保持较长的时间。

德国之声：感染新冠病毒后，再次被感染病毒的风险有多大？

托马斯·卡姆拉德：有案例表明，可能会出现二次感染。但是这些案例也已被证明，所感染的是不同的病毒株，因此说是两种不同的感染。但到目前为止，这些都属于个别情况。

德国之声：因病毒发生变异因此丧失已有的免疫，其风险有多大？

托马斯·卡姆拉德：这种风险很小。可以说病毒突变是无法排除的。 不过冠状病毒不会特别频繁地发生变异。 因此，我认为冠状病毒突变破坏现有免疫力的风险非常低。对新型冠状病毒的免疫时间相对较短以及会自行消失反倒是更大的问题。



德国之声：新冠疫情开始时，一些政客和专家主张依靠群体免疫。这个方案现在是否算是失败的？

托马斯·卡姆拉德：一个靠理性制定的方案才有成功和失败之说。对我来说，无疫苗接种的群体免疫是石器时代的概念。仅靠等到被感染者人数达到极限时社会幸免于难，这种方法是行不通的，况且对这种病毒的免疫力显然时间很短。实现群体免疫的唯一明智的途径是进行安全有效的疫苗接种，这样才能得到长期的保护。

德国之声：目前许多地方的感染人数正在迅速增加，又无疫苗可用，这种认知对当前的状况意味着什么？

托马斯·卡姆拉德：这意味着我们必须面对该病毒仍然存在的事实。而且我们必须坚持我们已知的可行措施：讲卫生、保持距离和戴口罩。在我们拥有有效的疫苗之前，这些是目前可以使用的最佳防护措施。即使在今年年底或明年年初第一批疫苗上市，等到大规模普及也需要很长的时间。在此之前，我们只能与这种病毒共存。

托马斯·卡姆拉德（Thomas Kamradt）教授是德国免疫学会主席，耶拿大学医院免疫研究所所长。在此之前，他曾在科隆，维也纳和柏林的大学学习医学，之后曾在波恩大学医院，柏林夏利特医院和麻省理工学院工作过。

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