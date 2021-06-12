免受黑客攻击：为什么洋葱浏览器更安全 

（德国之声中文网）高度重视隐私保护者，或出于政治原因需要这一保护的人，可使用洋葱浏览器访问网站，而不致在网上留下痕迹。为此，用户们都应有一个洋葱浏览器，这样，他们在互联网上的交流便会自动经由数个洋葱服务器进行，而各服务器均各自加密，处于匿名化状态。由此，用户们才能抵达实际目的地：要访问的网络服务器。

这个过程被称为路由。该服务器在其它服务器的加密基础上再分层加密，让人联想到洋葱。Tor是 "洋葱式路由 "（The Onion Routing）的缩写。

以设计而言，它是安全的。因此，鲜少出现对洋葱用户或服务网站运营商不利的重大安全事件。Tor浏览器基于著名的火狐浏览器（Firefox-Browser），由Tor项目不断开发和保障。

德国之声亦参与

想直接在Tor网络上提供内容者运营一个所谓的洋葱服务。这是一个直连Tor网的网络服务器。此类网站可通过扩展名.onion来识别，只能经由Tor浏览器访问。

一段时间来，德国之声也已运营自己的洋葱服务，以帮助世界各地用户，尤其是不得不担心受到压制的人们，更易匿名访问自由媒体。对于新闻工作者，Tor也可成为一件利器，比如，当他们因受到国家情报机构的追踪而无法从事常规调查时。这一点至关重要，因为，仅出于对监视的恐惧，就会很快导致自我审查。

洋葱浏览器不仅保障了用户的匿名性，还为其提供了在受新闻审查的国家和地区获得自由资讯的手段。专制国家通常封锁如德国之声、英国广播公司或《纽约时报》这样的国际资讯提供者的内容。有了洋葱浏览器，就能规避当局的新闻审查。 德国之声迄今的网名是：https://dwnewsvdyyiamwnp.onion，但现在，有了变化。

提供有力保护



从洋葱服务地址可读性差且非常长的字符串中便可看出，这里涉及到了密码学。Tor不使用集中的域名系统，将像dw.com这样的易读的网址，转至电脑IP地址。它使用分散地址，由一加密钥匙构成，从而特别安全。这把钥匙的一部分是洋葱服务地址。

然而，黑客可使用野蛮暴力掌握这种密钥。迄今，他们大多以此破解代码。

密钥或密码越长，此类攻击就越困难，因为，它需要极大算力。

比特币矿场作为代码破解者 ？

然而，恰恰是这种巨大算力现在可为一些专制政权所滥用——以比特币矿场的形式。数月来，中国和伊朗等国家的电脑计算能力疾速增长。

因此，洋葱浏览器项目决定只支持长度为56个字符的地址，并采用了 "Onion v3标准"。人们相信，新标准中的地址在未来几年内是安全的，这不仅是因为它们更长，而且还因具备了新一代加密功能。

鉴于v3地址极难读取和记忆，因此，在Tor浏览器中输入公开地址便可，——例如dw.com。Tor浏览器随之提供一次复杂的Tor地址，并在未来的页面请求中自动使用。

不过，小心呦：该程序运作时会短暂离开安全的Tor网络，因此，需要最高级别匿名性的用户只应使用加长型的加密v3 Tor地址！

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