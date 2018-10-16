克里米亚学校遭袭击 19人丧生

（德国之声中文网）克里米亚半岛刻赤市的一所职业学校发生自杀式袭击事件，至少有19人丧生，多人受伤。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在电视讲话中说，發生了一起「悲惨事件」。他说:「这很明显就是犯罪，当局正在仔细检视这场悲剧的动机和可能的事实版本......我想向遇难者的亲属表示哀悼，并希望受伤者尽快康复。」他也呼吁默哀一分钟，哀悼受害者。

克里米亚领导人阿斯科诺夫(Sergei Askyonov)说，一名学生在自杀前袭击刻赤这个港口城市。 他在周四宣布了三天的哀悼期，并称这起事件为「可怕的悲剧」。

俄罗斯调查委员会称，这是一起大规模谋杀案，并将18岁的学生罗斯里科夫(Vladislav Roslyakov)列为其主要嫌疑人。

国家新闻机构塔斯社引用当地官员鲁比娜 (Lyudmila Lubina)的话表示，大多数受害者都是学生，。

目击者称看见袭击者开枪。 一位不愿透露姓名的学生告诉法新社：「一楼枪响时，我正在上课......当我们都跑到走廊时，还有其他人跑来跑去喊叫说，一个拿着机关枪的人随意向所有人射击。」另一位证人谢尔盖并在附近工作，他在网路影片中说，他听到了「一声巨响」。当地官员表示，士兵还在检查该建筑物是否有其他爆炸装置。

事發当下

该学校的负责人在当地电视台说，一名袭击者在大楼内引爆炸药自杀身亡。之后武装分子穿过各个房间，见人便开枪射击。这位女校长说：「到处都是孩子们的尸体。」遇害者中也有学校的员工。

俄罗斯最高检察机关已经对这起疑似恐怖袭击事件正式启动调查程序。最初的报道曾认为是学校发生煤气爆炸。

俄罗斯国家卫队副队长梅里科夫（Sergej Melikow）向塔斯社说，根据初步掌握的线索，爆炸的是一枚自制炸弹。据目击者称，炸药在学生餐厅爆炸。目前学校当时进行了疏散。

背景

刻赤市位于克里米亚半岛东部。2014年，俄罗斯不顾国际抗议兼并了克里米亚半岛。从那里有渡轮往俄罗斯，并且从今年开始有一座大桥与俄罗斯陆地相连接。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 占领克里米亚 自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 公投加入俄罗斯 管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 没有权利的克里米亚鞑靼人 反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 只有俄罗斯电视频道 2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 合法前往克里米亚的途径 根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 欧美的制裁措施 欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 普京的承诺 在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 桥梁工程给了普京的朋友 连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 再分配利于俄罗斯商人 克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 旅游业遭重创 尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 历史文物被移交基辅 中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 也有赢家 克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。 作者: Natallia Makushyna



夏立民/李芊/李京慧/达扬 (德新社、法新社、路透社 )