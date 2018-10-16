 克里米亚学校遭袭击伤亡惨重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2018

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时政风云

克里米亚学校遭袭击伤亡惨重

先是有报道称发生煤气爆炸,之后俄罗斯国家反恐委员会又称发现“不明炸弹”。现在恐怖袭击的嫌疑则在逐渐增加。

Halbinsel Krim Explosion in einer Schule (imago/ITAR-TASS/Y. Keizo)

爆炸发生后，国家卫队抵达现场

（德国之声中文网）克里米亚半岛刻赤市的一所职业学校发生疑似恐怖袭击事件，至少有17人丧生，多人受伤。

该学校的负责人在当地电视台说，一名袭击者在大楼内引爆炸药自杀身亡。之后武装分子穿过各个房间，见人便开枪射击。这位女校长说："到处都是孩子们的尸体。"遇害者中也有学校的员工。

俄罗斯最高检察机关已经对这起疑似恐怖袭击事件正式启动调查程序。最初的报道曾认为是学校发生煤气爆炸。

在咖啡厅引爆炸药

Russland, Kerch: 10 Tote bei Explosion in einem College (picture-alliance/dpa/Y. Keizo)

袭击至少造成17人丧生

俄罗斯国家卫队副队长梅里科夫（Sergej Melikow）向塔斯社说，根据初步掌握的线索爆炸的是一枚自制炸弹。据目击者称，炸药在咖啡厅爆炸。目前学校已经进行了疏散。

现场救援

刻赤市位于克里米亚半岛东部。2014年，俄罗斯不顾国际抗议兼并了克里米亚半岛。从那里有渡轮，并且从今年开始有一座大桥与俄罗斯陆地相连接。

  • Ein Putin-Bild auf der Wand eines Wohnhauses in Simferopol.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    占领克里米亚

    自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

  • Einwohner der Krim bei der Stimmabgabe am 16. März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    公投加入俄罗斯

    管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

  • Eine Protestaktion von Krimtataren am 14 März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    没有权利的克里米亚鞑靼人

    反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

  • Wladimir Putin auf Fernsehbildschirmen während einer Pressekonferenz im Dezember 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    只有俄罗斯电视频道

    2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

  • Der Kontrollpunkt Kalantschak an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    合法前往克里米亚的途径

    根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

  • Stacheldraht an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    欧美的制裁措施

    欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

  • Frauen mit einer russischen Flagge freuen sich über den Anschluss der Krim an Russland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    普京的承诺

    在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

  • Der Bau einer Brücke über die Meerenge von Kertsch zum russischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    桥梁工程给了普京的朋友

    连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

  • Ein Reisebüro und ein Friseursalon auf der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    再分配利于俄罗斯商人

    克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

  • Am Strand von Aluschta auf der Krim im Jahr 2016.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    旅游业遭重创

    尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

  • Exponate der Ausstellung der Goldschätze von der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    历史文物被移交基辅

    中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

  • Ein russischer Pass.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    也有赢家

    克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。

    作者: Natallia Makushyna


李京慧/达扬(德新社、法新社、路透社 )

 

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