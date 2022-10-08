克里米亚大桥爆炸后 俄乌战争或再升级？

（德国之声中文网）在连接俄罗斯和被其吞并的克里米亚半岛的克里米亚大桥（也称刻赤大桥）发生严重爆炸之后，莫斯科方面周日宣称，通过该桥的铁路运输已经恢复正常运营。

俄交通部还公布了据称是周六引发爆炸的货车残骸的照片，并称现场清理工作还在进行中。通过大桥的汽车则需要等待数小时。

据德新社报道，在大桥两侧都有汽车排成长龙等待通过，因为所有上桥的车辆都必须接受严格的检查，并车辆是分批次放行的。一些司机在社交媒体上发布的帖文显示，通过这条19公里长的大桥总共要花费6到12个小时的时间。根据俄罗斯媒体报道，专门为穿越刻赤海峡设置的轮渡交通也出现故障和长时间的等待。

当地时间周六早晨，克里米亚大桥上发生爆炸并且燃起大火，在通往克里米亚方向一侧的部分桥面塌陷并沉入水中。莫斯科方面的调查人员成，一辆从俄罗斯一侧驶出的货车满载炸药，并在桥上爆炸。爆炸还引发高于公路路面的铁路桥上一列装载了柴油的货运货车多节车厢起火。一共有三人在爆炸事件中死亡。

俄方发布调查人员在现场的照片

据俄媒报道，肇事卡车的车主是俄罗斯南部城市克拉斯诺达尔的居民，警方也对他的住所进行了搜查。

俄罗斯方面周日早晨派出了潜水员，下水查看大桥的损毁程度。俄罗斯任命的克里米亚行政首长谢尔盖∙阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）表示：“情况是可控的。虽然令人不快，但并不是致命的（损失）。”

大桥爆炸事件标志着战事再升级？

虽然乌克兰总统泽连斯基一直表示，必须要夺回被俄罗斯占领的克里米亚半岛，但是乌方并未直接宣称对刻赤大桥的爆炸事件负责。而莫斯科方面也没有公开对基辅方面就此发出指责。

在爆炸发生的前一天，也就是10月7日，普京刚刚度过了他的70岁生日。

乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上发布了一段视频，画面一侧是克里米亚大桥爆炸损毁，而另一侧则是1962年玛丽莲·梦露为前美国总统肯尼迪唱生日歌：“生日快乐，总统先生！”

不少乌克兰网民也在社交媒体上发帖“庆祝”这一事件。

刻赤大桥是在俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛之后，普京下令修建的。2018年该桥公路部分工程完工，普京曾亲自驾驶大卡车通过此桥，以庆祝通车。2019年底，该桥的铁路部分也建成通车，普京出席了通车仪式，并乘坐第一班列车通过大桥。

这座桥不仅具有重要的政治意义，在战争背景之下，该桥对于为南乌克兰前线的俄罗斯军队运输补给物资来说，也具有重要作用。德新社指出，克里米亚大桥爆炸事件意味着俄乌战争的再一次升级。

俄军导弹击中扎波罗热

周日，乌克兰南部城市扎波罗热被俄罗斯导弹袭击。当地市政府方面称，目前已经可以确定的是有17人死亡，另外有至少数十人受伤，其中包括儿童。救援人员还在废墟中继续寻找幸存者。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上发布了当地高楼建筑被严重损毁的照片。

扎波罗热市是扎波罗热区的行政中心，虽然该地区大部分领土目前被俄罗斯军队所占领，但是该市仍然在乌克兰方面控制之下，尽管此前也多次遭受袭击。乌克兰军方称，俄军至少向该市的居民区发射了12枚导弹。不过该信息无法得到独立消息来源的证实。

位于该地区的扎波罗热核电站目前也在俄方控制之下。不久前，普京刚刚签署政令，宣布俄方“接管”这座欧洲最大的核电站。



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