克里米亚大桥火灾 俄官员称源于卡车爆炸

（德国之声中文网）俄罗斯反恐官员表示，连接俄罗斯和克里米亚的大桥上的大火是由一辆爆炸的卡车引起的。

俄罗斯新闻社援引国家反恐委员会的话报导，该场爆炸「引燃了铁轨上驶往克里米亚的七个运油火车车厢」。俄罗斯相关单位已经对这一事件展开刑事调查。

大桥的一部分路段坠入水中

俄罗斯新闻社也援引一位当地官员的话写到：「根据初步信息，一节运油车厢在克里米亚大桥的某一个路段起火，不过并未造成货运拱门设施损坏。」该运油车厢是由一列火车拉动的，到目前为止还没有人员死伤的报告。

报道称，连接桥面的部分道路也遭到严重损坏。克里米亚的辛菲罗波尔市（Simferopol）宣布，正在考虑建立一个轮渡连接。

议会主席指责「乌克兰破坏者」

克里米亚议会主席康斯坦丁诺夫（Vladimir Konstantinov）说，这座桥是被「乌克兰破坏者」破坏的。他在自己的Telegram页面上补充：「现在他们有值得夸耀的事了：在23年的经济管理期间，他们没有设法在克里米亚建设任何值得关注的事物，但如今他们破坏了俄罗斯大桥。」

当地紧急服务部门表示，大桥上的交通已经暂停。克里米亚大桥长19公里，由俄罗斯在2014年宣布克里米亚为俄罗斯领土后建造。

(综合报道)

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