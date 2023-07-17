克里米亚大桥再次发生爆炸 造成两死一伤

（德国之声中文网）本周一（7月17日），俄罗斯当局宣布在克里米亚大桥发生“紧急事故”。这座长达19公里的大桥连接着俄罗斯本土和自2014年起被俄罗斯吞并的乌克兰领土克里米亚半岛。

周一凌晨发生的“紧急事故”中，两名乘坐汽车经过克里米亚大桥的成年人死亡，一名未成年人受伤。据俄罗斯媒体报道，两名在袭击中死亡的成年人是一对夫妻，受伤的未成年人是他们的女儿。社交媒体上流传的照片和视频显示，桥面受到严重破坏，桥上的交通已经中断。

俄罗斯当局将克里米亚大桥发生的爆炸定性为“恐怖主义行动”。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在其Telegram频道中表示，对克里米亚大桥的袭击是由基辅政权实施的，乌克兰官员和军方在美国和英国情报部门的参与下做出了袭击决定。她写道：“乌克兰官员和军方在美国和英国情报机构和政治家的直接参与下做出了决定。”她还强调，美国和英国“正在领导着一个恐怖主义国家”。

据“今日俄罗斯”报道，俄罗斯国家反恐委员会根据“恐怖主义行为”条款对克里米亚大桥遭到恐怖袭击事件进行立案调查。

乌克兰媒体也报道称，乌克兰军方参与了该事件。

法新社引述乌克兰国家安全局传出的消息称， 乌克兰国家安全局和乌克兰海军使用水上无人机参与了袭击克里米亚大桥的“特别行动”。

不过乌克兰官方没有公开声称对这起袭击事件负责。

俄罗斯方面表示，克里米亚大桥上的铁路运输在周一上午重新恢复。在经历了大约5个小时的晚点之后，从克里米亚首付辛菲罗波尔开往俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的火车重新发车。

2022年10月克里米亚大桥发生爆炸

去年10月8日，克里米亚大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上7个油罐被点燃，公路桥部分路段受损坍塌。今年7月8日，乌克兰国防部副部长马里亚尔（Ganna Maliar）在社交媒体发布帖文，承认乌克兰方面实施了对克里米亚大桥的袭击。她在社交媒体上写道：“273天前，我们对克里米亚大桥进行了第一次打击，破坏了俄罗斯的后勤。”

今年5月27日报道，乌克兰国家安全局局长马柳克（Vasyl Malyuk）在接受采访时就曾承认，乌克兰国家安全局在去年10月克里米亚大桥爆炸事件中采取了“某些措施”，但他当时拒绝透露更多细节。

（德新社、法新社、路透社）

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