克里米亚俄黑海舰队遭袭 莫斯科低调应对

（德国之声中文网）在对俄罗斯海军驻克里米亚总部发动导弹袭击之后，乌克兰方面宣布，有数十名俄方人员在袭击中丧生或受伤，其中包括海军高级指挥官。

周五（9月22日），俄罗斯黑海舰队在克里米亚塞瓦斯托波尔港的司令部遭到袭击并起火。随后乌克兰军方宣布对该司令部“发动了成功袭击”，并表示相关行动的细节会尽快公布，不过现在已知的结果是俄方“有数十人死伤，其中包括舰队高级指挥官”。

据称袭击发生时，俄罗斯海军领导层“正在召开会议”。目前尚无法对乌方提供的信息予以证实。乌克兰情报机构拒绝透露是否在袭击中使用了西方国家制造的导弹。

克里米亚半岛于2014年被俄罗斯攻占吞并之后，乌克兰方面一直誓言要夺回这片领土。

俄罗斯在吞并地区指派的塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）周六在社交平台Telegram上发帖表示：“根据初步信息，塞瓦斯托波尔的防空系统一直是运转正常的。”

他表示，导弹碎片落在了该市的北区，那里是黑海舰队主要基地所在地。相关说法无法得到独立证实。

社交媒体上流传的照片显示当地上空笼罩着浓浓的烟雾，表明可能有俄罗斯弹药库受到波及。

在周五袭击发生之后，俄罗斯方面一开始表示只是有导弹碎片坠落，后来发现乌方的袭击成果似乎大到无法否认。对于人员伤亡，俄方开始称有一名军人死亡，后来又改成了一人失踪。

专家：俄罗斯对乌克兰军力重视不足

美国外交政策研究所欧亚项目的高级研究员布兰克（Stephen Blank）在接受德国之声采访时表示，这次遇袭对于俄罗斯来说是一场失败。

“它显示俄罗斯对乌克兰反舰导弹和无人机的防御能力不足。更重要的是，他们似乎没有能力去应对乌克兰对他们构成的威胁。这也表明俄罗斯的海军战略正在走向崩溃。”

在被问到为什么俄罗斯在这场战争中的海军战略似乎在走向失败时，他表示这很难断言。“很显然他们仍然没有对乌克兰的军力予以足够重视。他们没有合适的防空系统——这是显而易见的。无论出于任何意图和目的，他们都没有对这些建筑加以防御保护。”

面对这次袭击，俄罗斯方面似乎表现得比较低调。布兰克表示，他猜测莫斯科并未做好准备，克里姆林宫也许正在寻找替罪羊。

“这意味着他们其实是被打了个措手不及，现在还没有准备好答案。很显然，普京正在寻求拉一个人出来顶罪，因为这是一个可怕的失误。这可是黑海舰队总指挥部的大楼，而且很显然没有设置防御。”



（法新社、德新社等）

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