（德国之声中文网）今年年初以来，中国有关当局已经批准新建24 座煤电厂--至少绿色和平组织上周宣布了这一数字，称总发电量超过500万千瓦，是德国国内备受争议的北威斯州达特尔恩（ Datteln ）巨型煤电厂的 5 倍。

这意味着，中华人民共和国继续投资煤电。不过，绿色和平组织也看到，至少最近几个月来该国煤电扩建步伐有所放缓。

风能、太阳能和煤电

与此同时，全球任何地方都没有像中国那样对新风能和太阳能发电系统投入如此多的资金。不过绿色和平中国代表李丹青也指出，尽管北京中央政府感到有责任保护气候，但相关议题并未成为所有省级政府的关注焦点。

李丹青称，一些地方政府，特别是煤炭资源丰富的地区政府，仍有意投资新的煤炭项目，在内心深处未放弃对煤炭的信仰，继续注重煤炭业。

北京定调

不过， 在气候保护方面，认为中国个别地方政府可为所欲为，这与事实不符。因为，中国是威权制度，共产党领导一切，无论是在中央政府层面还是在33 个省级地区。气候保护也不例外。

奥斯陆经济分析公司 Refinitiv 的中国气候政策专家严勤认为，现在是时候北京向地方政府加大施压以改变地方对气候保护和煤炭的态度了。这位碳分析师指出，该国领导人习近平承诺到 2060 年使人民中国实现气候中立，这是一个雄心勃勃的目标。

目前，中国人均二氧化碳排放量超过欧盟。并且，与欧美不同，未来数年，该国碳排放还将继续增加。中国计划在2020年代末才降低碳排放。

"对中国而言，潜力巨大"

严勤指出，中国媒体上很少讨论我们今天有了与过去完全不同的技术， "太阳能和风能，以及氢技术的成本，都已大幅下降。" 她表示，与10年前相比，低碳选项便宜得多， "因此，中国有巨大潜力可更快摆脱化石燃料。"

绿色和平认为中国面临时间压力

绿色和平中国国内低碳发展政策研究项目经理李丹青表示，北京领导人已确定了减少碳排放以及实现碳中和的时间表，现在所剩的时间不多了。她强调，鉴于开始工业化的时间晚于他国，中国面临的压力更大，时间更少。

克里希望能说服中国脱碳

美国气候专员克里（John Kerry ）近日会再次访华，以说服中共领导人加快脱碳。克里有望推动中国领导人放弃资助其它国家的煤电。

中国迄今在新兴国家和发展中国家的基础设施项目上投入了巨额资金，其中就有煤电项目。《华尔街日报》报道说，中国政府今年没有资助任何新的相关项目。

不过在中国国内，直到今天，无论是社会上、媒体中，还是人们的日常生活里，气候保护这一话题仍未引起足够重视。

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