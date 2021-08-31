 克里、煤炭与中国 | 科技环境 | DW | 31.08.2021

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科技环境

克里、煤炭与中国

按人头计算，中国的二氧化碳排放量超过欧盟，而且仍在继续建造新的燃煤电站。美国政府气候专员、前国务卿克里致力于说服北京转变思维。

Luftverschmutzung in China

（德国之声中文网）今年年初以来，中国有关当局已经批准新建24 座煤电厂--至少绿色和平组织上周宣布了这一数字，称总发电量超过500万千瓦，是德国国内备受争议的北威斯州达特尔恩（ Datteln ）巨型煤电厂的 5 倍。

这意味着，中华人民共和国继续投资煤电。不过，绿色和平组织也看到，至少最近几个月来该国煤电扩建步伐有所放缓。

风能、太阳能和煤电

与此同时，全球任何地方都没有像中国那样对新风能和太阳能发电系统投入如此多的资金。不过绿色和平中国代表李丹青也指出，尽管北京中央政府感到有责任保护气候，但相关议题并未成为所有省级政府的关注焦点。

中国也大量投资于风电，比如图中的新疆。中国的能源需求巨大

中国也大量投资于风电，比如图中的新疆。中国的能源需求巨大

李丹青称，一些地方政府，特别是煤炭资源丰富的地区政府，仍有意投资新的煤炭项目，在内心深处未放弃对煤炭的信仰，继续注重煤炭业。

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至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。

拜登与40国领导人针对气候议题举行线上峰会。除了美国与英国有其极具野心的目标，中国国家主席习近平也宣布，中国将严格控制煤炭消费量，他同时称发达国家应该在应对气候变化问题上“切实帮助发展中国家”，强调“要重信守诺，不要言而无信”。

近年来，中国政府一直积极标榜自己的气候保护领军者角色，还雄心勃勃地宣布要在2060年之前将温室气体净排放降到零。不过，中国的煤炭产量、进口量、消费量依然居高不下。

联合国表示，本世纪末若要把地球升温维持在1.5C之内，或只想多出一点点，都绝对需要减少空气中的二氧化碳。要做到的话，必须在本世纪中叶前将煤炭从能源结构中排除。

中国的年度温室气体排放量首次超过了所有发达国家的总和，这是美国智库荣鼎集团得出的结论。然而，若从历史角度看，中国人制造的环境垃圾尚远远少于西方人。

北京定调

不过， 在气候保护方面，认为中国个别地方政府可为所欲为，这与事实不符。因为，中国是威权制度，共产党领导一切，无论是在中央政府层面还是在33 个省级地区。气候保护也不例外。

奥斯陆经济分析公司 Refinitiv 的中国气候政策专家严勤认为，现在是时候北京向地方政府加大施压以改变地方对气候保护和煤炭的态度了。这位碳分析师指出，该国领导人习近平承诺到 2060 年使人民中国实现气候中立，这是一个雄心勃勃的目标。

目前，中国人均二氧化碳排放量超过欧盟。并且，与欧美不同，未来数年，该国碳排放还将继续增加。中国计划在2020年代末才降低碳排放。 

"对中国而言，潜力巨大"

严勤指出，中国媒体上很少讨论我们今天有了与过去完全不同的技术， "太阳能和风能，以及氢技术的成本，都已大幅下降。" 她表示，与10年前相比，低碳选项便宜得多， "因此，中国有巨大潜力可更快摆脱化石燃料。"

绿色和平认为中国面临时间压力

绿色和平中国国内低碳发展政策研究项目经理李丹青表示，北京领导人已确定了减少碳排放以及实现碳中和的时间表，现在所剩的时间不多了。她强调，鉴于开始工业化的时间晚于他国，中国面临的压力更大，时间更少。

克里希望能说服中国脱碳

美国气候专员克里（John Kerry ）近日会再次访华，以说服中共领导人加快脱碳。克里有望推动中国领导人放弃资助其它国家的煤电。

这是克里今年以来第二次访华。图为克里202年4月抵达上海的图片

这是克里今年以来第二次访华。图为克里202年4月抵达上海的图片

中国迄今在新兴国家和发展中国家的基础设施项目上投入了巨额资金，其中就有煤电项目。《华尔街日报》报道说，中国政府今年没有资助任何新的相关项目。

不过在中国国内，直到今天，无论是社会上、媒体中，还是人们的日常生活里，气候保护这一话题仍未引起足够重视。

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  • People ride bikes side by side in Hamburg

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    无车出行

    别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

  • A plane flying through the sky

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少坐飞机

    当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

  • Cows stand in a row in a pasture

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少吃肉

    少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

  • Food discarded in a dumpster

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    减少浪费

    根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

  • A man waters flowers on his balcony with a watering can

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    种花种草

    还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

  • A woman walks past an H&M store where clothes are on display

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    不赶快时尚

    少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。


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