克里：希望以气候合作推动中美关系

（德国之声中午网）中国和美国可以利用气候合作来重新定义陷入困境的两国关系，并在应对全球变暖方面扮演主导角色，访问中国的美国气候特使克里周二（7月18日）与中央外办室主任王毅见面时这样表示。在中国人民大会堂与王毅举行的会晤中，克里表示：“我们希望气候问题可以成为双方合作解决分歧的新开始。” 根据中国外交部，王毅表示世界需要稳定的中美关系。双方要切实落到实处，共同排除干扰，让中美关系重回健康发展轨道。路透社指出，王毅称克里为“我的老朋友”，表示两人曾一道解决了双方之间一系列的问题。

中美两国代表团周二继续了前一天的磋商，当被问及讨论进展如何时，克里表示现在评估还为时尚早。周一，克里与中国气候问题特使解振华举行了长时间的会谈。

克里作为美国总统气候问题特使第三次访华标志着中美两国正式恢复高层气候外交。他在本周二表示：“从经验来看，我们知道，如果我们努力就可以找到解决问题的途径。世界期待我们发挥领导作用，特别是在气候问题上。”

克里当天也与国务院总理李强见了面，他警告说今年夏天气候问题进一步恶化，并提到新疆地区一个气象站在周日（7月16日）记录下了创纪录的高温52.2摄氏度。李强虽然出言表示怀疑，认为新疆气象站侦测到的温度可能不是官方数据，不过克里认为，预测的情况比以往任何时候都更为严重。据参与会谈的人士透露，李强在会后承认了气候变化对中国和其他地区的严重影响。路透社指出，双方的主要争论领域包括气候融资问题、中国的煤炭消耗以及甲烷减排问题。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

尽管克里一直试图将气候问题与更广泛的外交争端划清界线，但王毅在克里2021年访问中国时曾表示，气候问题不能与更广泛的关切分开处理。

中国去年8月中断了与拜登政府在众多领域的沟通，包括气候问题，以此表示对佩洛西访问台湾的愤怒。克里是近几周以来第三位前往中国访问的美国高官，之前美国国务卿布林肯和财长耶伦分别到访过北京。

（路透社，美联社等）

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