 克里：少数国家抵制提及1.5℃升温控制目标 | 科技环境 | DW | 12.11.2022

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科技环境

克里：少数国家抵制提及1.5℃升温控制目标

美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。

克里表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金

克里表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金

（德国之声中文网）第27届联合国气候变化大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）举行。美国气候特使克里（John Kerry）周六（11月12日）在会议上指出，少数国家抵制在此次峰会的正式文本中提及将全球升温限制在1.5摄氏度的目标。

当被问及一些政府反对提及1.5摄氏度的升温控制目标时，克里说："你完全正确，有极少数国家，但也只是少数，提出了不提这个词或那个词的问题。"

"但事实是，在已通过的格拉斯哥协议中，也有这些语言。而且我知道……埃及并不打算成为让会议成果从格拉斯哥协议倒退的东道国。"克里说。他指的是去年在苏格兰格拉斯哥举行第26届联合国气候变化大会（COP26）。

第27届联合国气候变化大会正在埃及沙姆沙伊赫举行

第27届联合国气候变化大会正在埃及沙姆沙伊赫举行

巴黎协定设下1.5摄氏度目标

为应对气候变化，197个国家于2015年12月在巴黎召开的第21届联合国气候变化大会通过了《巴黎协定》，确定将气温升幅限制在1.5摄氏度以内的目标。《巴黎协定》被视为国际气候行动的一个突破性进展。

然而，在此之后，温室气体排放仍然一直在上升。科学家们认为，如果不迅速和深入地采取削减措施，世界有可能无法实现这一目标。而突破1.5摄氏度的控制门槛可能带来全球变暖的最坏后果。

发展中国家呼吁提供损害基金

目前，全球温度已经比前工业化水平高出约1.1摄氏度，滋生了造成严重经济损失的极端天气。

许多发展中国家呼吁以损失和损害基金的形式实现"气候正义"，向努力从灾难中恢复的国家予以补偿。

克里说，美国不会支持建立这样一个基金，而是认为应该利用现有的平台。

"众所周知，美国和许多其他国家不会建立……某种与赔偿或责任挂钩的法律框架。这样的事情不会发生。"他说，"我相信，我们将找到一种方法，能够进行财务安排，来反映我们将如何处理气候危机的现实。"

（路透社）

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