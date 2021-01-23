克里姆林宫盯上TikTok

（德国之声中文网）一首曲子不断重复播放着，两名年轻女子同步练习编排舞蹈。十个左右的年轻人坐在白色、金色的巴洛克风沙发上，紧盯着手机。他们是在莫斯科的"TikTok之家"里。

快速发展的中国社媒平台TikTok（抖音海外版）在俄罗斯已拥有超过2000万用户，多于Facebook。莫斯科的TikTok之家由公关公司 "社交之星 "经营，该公司负责照顾大约20名博主。周末，他们中的很多人惯常来这里，排练新视频。

公关公司经营的莫斯科TikTok之家

有的博主粉丝超百万。为维持这个数字，他们每天发布两到三个视频，然后出现在TikTok个人化的主页上。

"社交之星 "的博主们大多发布非政治性内容，例如，舞蹈、竞赛和有趣的谐谑表演的最新趋势。其中一位博主以她最喜欢的"Milka"巧克力公司命名，经常拍下自己拆、吃Milka巧克力棍的画面。她袭一身紫白相间连衣裙，同为紫色的指甲轻轻叩着手机。

一眼看去，很难想象这些博主会构成对克里姆林宫的最新网络威胁。然而新近俄罗斯国内支持纳瓦尔尼的抗议浪潮使TikTok上批评当局的视频数量明显增加。

例如，青少年拍摄自己在教室里用纳瓦尔尼的图像替换俄罗斯总统普京的肖像。显示纳瓦尔尼的支持者准备抗议当局监禁这位反对派领导人的视频大量涌现。

纳瓦尔尼在法庭上

制裁推特

鉴于此，俄罗斯国家通讯监管机构Roskomnadzor责令TikTok、脸书和Twitter删除相关视频，理由是，这些帖子鼓动未成年人参与非法抗议活动。

上周，俄罗斯监管机构压低了Twitter的服务速度，称该平台显然未删除数千帖子，其中就有涉及自杀、毒品和儿童色情的推文。Roskomnadzor威胁推特说，若它不遵守规定、删除被禁止的内容，它将会在一个月后被彻底封锁--这亦是对其它社交媒体网络的明确警告。

对多数博主和莫斯科的TikTok之家而言，数月来平台上骤增的政治内容形成意想不到的冲击。他们大都申明，自己不想与政治有任何关系。

"请不要谈政治"

17岁的TikToker用户雷兹尼科娃（Veronika Reznikova）表示，唯愿政治视频只是一种短期趋势。在她最受欢迎的视频中，这位少女以演员形象出现。比如，她的视频《当我哭泣或愁眉苦脸的时候》就特别成功。

雷兹尼科娃说："抗议浪潮发生时，我的信息源里没有一个正常帖子，而只有关于纳瓦尔尼和普京的帖子，或者是谁支持谁、谁反对谁啦。这让我很懊恼。连续几天，我根本就没上平台。"

17岁的雷兹尼科娃希望有一个非政治性的TikTok

28岁的健身教练索尼娜（Diana Sonina）也拒绝TikTok上出现政治内容。她说："这可是一个社交媒体平台，人们本可以在这个平台上表现自己，分享自己的才华和新想法。"她忧心忡忡地表示，"已经有这么多坏消息了，如果现在也在TikTok上分享，我们就会被吸进所有这些问题中去。"

"光娱乐太无聊"

TikTok之家的一位业主却不这么看。彼德连丘克（Maxim Petrenchuk）表示，目前，对教育内容的需求很大，这一变化也可能导致政治内容更加长期化。

他说，"人们已厌倦了纯娱乐。TikTok更多地是走向普及教育内容和专家知识。" 他还表示，平台受众正发生变化，增加了年纪大一些的用户。

看了网红们的视频后，制作人奥萨奇（Evgeny Osadchy）建议谨慎从事。鉴于很多人因在社交媒体平台上的帖子而被逮捕或被罚款，他认为， "他们应回避某些话题，其中包括政治、性别和同性恋权利。"

健身教练索尼娜在TikTok之家

克里姆林宫强化控制

多年来，俄当局对互联网审查和对网络媒体的控制日益严格。其中包括向社交媒体领域的跨国企业施压，要求它们将数据存储在俄罗斯服务器上，并在莫斯科开设本地分支机构。此外，博主还可被列为 "外国代理人"。

就此，倡导互联网自由的非政府组织 "Roskomsvoboda "的达尔比尼扬（Sarkis Darbinyan）指出，当局没有完全封锁YouTube等社交媒体平台的唯一原因是俄罗斯强大的国有企业也需要这些平台。

污名化导致愤怒

达尔比尼扬坚信，克里姆林宫已盯上了扩张中的网络平台TikTok。按照政治学家加利亚莫夫（Abbas Gallyamov）的说法，在克里姆林宫眼里，该平台年轻用户群甚至可能构成一种特殊威胁。

加利亚莫夫指出，俄罗斯近60%的TikTok用户年龄在35岁以下，"抗议运动变得更为年轻，政治反对派在年轻人中找到的追随者比在老年人群中更多。"

回到TikTok之家。制作人彼德伦丘克表示，克里姆林宫对其眼中的威胁做出的反应完全错误。他坚信，"当局这种施压做法反会使博主成为反对派人士，导致TikTok用户政治化。"他说，"用禁令威胁没有用，只会制造愤怒。大多数博主既不支持也不反对普京，本只想做自己的事情。但一旦被污名化，被称为一无是处时，他们会感到受排斥，从而迁怒于当局。"

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