克里姆林宫：普京在兵变后曾与普里戈津会谈

（德国之声中文网）莫斯科方面周一（7月10日）表示，普京与瓦格纳雇佣军集团首领普里戈津及其指挥官在克里姆林宫举行了会谈，讨论瓦格纳兵变及善后事宜。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，这次会议于6月29日、即兵变流产五天后举行。外界普遍认为，这次兵变对普京构成了自1999年年末掌权以来最严峻的挑战。

法国《解放报》首先报道了此次会谈，称普里戈津曾与普京、国民警卫队负责人佐洛托夫（Viktor Zolotov）以及外国情报部门负责人纳雷什金（Sergei Naryshkin）面晤。

佩斯科夫告诉记者，普京邀请了35人参加这次会谈，其中包括普里戈津和瓦格纳部队指挥官，会议持续了三个小时。

“我们唯一能说的是，总统对该集团（瓦格纳）在（乌克兰）特别军事行动期间的前线行动进行了评估，也对6月24日（兵变当天）的事件做出了评估 ”，佩斯科夫告诉记者。他说，普京听取了指挥官们对所发生事件的解释，并为他们提供了更多的就业和参战选择。

“指挥官们陈述了他们对6月24日所发生事件的看法。他们强调，他们是国家元首和最高统帅的坚定支持者和战士。他们还表示，他们准备继续为祖国而战”，佩斯科夫说。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



在普里戈津领导的短暂兵变期间，瓦格纳武装分子控制了南部城市顿河畔罗斯托夫和一个军事大楼，但该兵变在白俄罗斯领导人卢卡申科斡旋下迅速终止。

更多阅读：普里戈津的兵变何以未能成事

普京当时将这次事件比作1917年俄罗斯革命前夕席卷俄罗斯的动乱，后来他感谢他的军队和安全部门制止混乱和内战。

普里戈津曾表示，兵变的目的不是推翻政府，而是为了将军队高层领导 “绳之以法”，指控他们在乌克兰犯下了错误并进行了不专业的行动。

从两人在国家电视台的露面来看，普京迄今为止保留了国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫的职位，拒绝了普里戈津解雇他们的要求。

根据白俄罗斯领导人卢卡申科斡旋达成的协议，普里戈津本应前往白俄罗斯。但卢卡申科上周表示，普里戈津已返回俄罗斯，瓦格纳将士也没有转移到白俄罗斯，这引发了人们对协议执行情况的怀疑。

兵变流产已经过了两个星期，终止兵变的协议依旧秘而不宣，瓦格纳集团的命运仍然悬而未决。

更多阅读：俄罗斯社会如何看待瓦格纳叛变？

（路透社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。