克里姆林宫：普京不怕在蒙古被逮捕

下周俄罗斯总统普京将前往蒙古国进行访问。然而蒙古国承认国际刑事法院对普京发出的逮捕令。去蒙古访问，普京会被逮捕吗？

（德国之声中文网）去年3月，国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令，指控普京对在乌克兰的战争罪行负有个人刑事责任。



普京计划下周访问乌兰巴托。蒙古国是国际刑事法院《罗马规约》缔约国。按规定，蒙古国应该在普京在乌兰巴托逗留期间将其逮捕。



俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫今天表示，克里姆林宫并不感到担心。他说：“我们与蒙古国的朋友有着非常好的对话。”



这将是乌克兰战争爆发以来，普京首次访问国际刑事法院的成员国。

相关阅读："普京仅会去他觉得绝对安全的地方"



到目前为止，普京还没有前往那些有可能将其逮捕的国家，此前访问的国家比如中国、朝鲜和阿塞拜疆都不是国际刑事法院的缔约国。在被问到，国际刑事法院发出的逮捕令是否是访问所许考量的问题之一，佩斯科夫给出了肯定的答复。



据克里姆林宫方面称，普京应蒙古国总统呼日勒苏赫的邀请访问该国，以扩大与邻国的合作。蒙古正在努力与其强大邻国中国和俄罗斯以及西方保持平衡的关系。德新社指出，由于蒙古也依赖俄罗斯，因此该国不太可能通过逮捕普京而危及两国关系。

（德新社）

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。