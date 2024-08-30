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克里姆林宫：普京不怕在蒙古被逮捕

2024年8月30日

下周俄罗斯总统普京将前往蒙古国进行访问。然而蒙古国承认国际刑事法院对普京发出的逮捕令。去蒙古访问，普京会被逮捕吗？

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普京即将赴蒙古访问
普京即将赴蒙古访问图像来源: Valery Sharifulin/AP/picture alliance

（德国之声中文网）去年3月，国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令，指控普京对在乌克兰的战争罪行负有个人刑事责任。
 
普京计划下周访问乌兰巴托。蒙古国是国际刑事法院《罗马规约》缔约国。按规定，蒙古国应该在普京在乌兰巴托逗留期间将其逮捕。
 
俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫今天表示，克里姆林宫并不感到担心。他说：“我们与蒙古国的朋友有着非常好的对话。”
 
这将是乌克兰战争爆发以来，普京首次访问国际刑事法院的成员国。

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到目前为止，普京还没有前往那些有可能将其逮捕的国家，此前访问的国家比如中国朝鲜和阿塞拜疆都不是国际刑事法院的缔约国。在被问到，国际刑事法院发出的逮捕令是否是访问所许考量的问题之一，佩斯科夫给出了肯定的答复。
 
据克里姆林宫方面称，普京应蒙古国总统呼日勒苏赫的邀请访问该国，以扩大与邻国的合作。蒙古正在努力与其强大邻国中国和俄罗斯以及西方保持平衡的关系。德新社指出，由于蒙古也依赖俄罗斯，因此该国不太可能通过逮捕普京而危及两国关系。

（德新社）

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