克里姆林宫：希望拜登总统想的是乌克兰而非伊拉克

（德国之声中文网）克里姆林宫周四（6月29日）表示，希望美国总统拜登在周三想说的是乌克兰而不是伊拉克。

拜登周三说，俄罗斯总统普京“正在伊拉克的战争中失败”，拜登这里指的应该是“乌克兰的战争”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在周四的新闻会上对此回应称：“我们对此很感兴趣，我们正非常仔细地监测局势，我们希望总统先生在昨天发言中想的是乌克兰。”

佩斯科夫还补充说，无法对这位80岁的美国总统的健康状况进行评论。

拜登24小时内的第二次口误

拜登周三在华盛顿被记者被问及，俄总统普京是否因为上周末普里戈津以及瓦格纳集团的兵变而遭到削弱。

这位美国总统回答说：“这真的很难说。但他显然正在伊拉克的战争中失败。他也在输掉国内的战争，他已经成为世界上的一个另类。”

路透社的报道指出，这是拜登在24小时内的第二次口误。周二晚上，拜登在一次竞选筹款活动上本来要说“印度”，结果讲成了“中国”，拜登自己纠正了这个说法。

民意调查显示，多数美国人对拜登的年龄有所担忧。拜登的医生在2月份的体检中宣布这位美国总统身体健康，“能够胜任其职责”。

拜登多次承诺，在俄乌战争中继续向乌克兰提供军事、财政等援助。他在周一表示，俄罗斯境内流产的兵变是俄罗斯国内斗争的一部分，美国及其盟友没有参与。

（路透社）

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