克里姆林宫：俄罗斯不会向欧洲免费提供天然气

（德国之声中文网）上周五（3月25日）举行的欧盟领导人会议上，欧盟国家没有对俄罗斯提出的“不友好”国家和地区必须以卢布而非欧元购买其天然气的要求形成共同立场。

俄罗斯央行、政府以及俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）被要求最晚在3月31日向总统普京提交关于使用卢布支付购买天然气的建议。欧盟所用天然气约40%依赖从俄罗斯进口。

俄罗斯周五警告西方，几天之后向欧洲出口的数以十亿美元计的天然气就要以卢布结算。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一场电话会议上说：“我们不打算免费提供天然气。这一点很清楚。”他说：“在现有情况下，不可能也不合适（对欧洲客户）搞慈善活动。”

七国集团：不可接受

上周五，德国联邦财政部长林德纳(Christian Lindner)在接受德国《世界报》采访时说，他建议德国的能源供应企业不要使用卢布购买俄罗斯的天然气。“普京正在努力改善经济状况。如果你用卢布支付——如果你完全用卢布支付——那么就会增强他的货币”，林德纳说，决定权在供应商。

德国经济部长哈贝克周一表示，七国集团能源部长一致认为俄罗斯现在提出的要求是单方面违反合约。他说：“用卢布付款是不可接受的，......我们呼吁有关公司不要遵守普京的要求。”他补充说，如果不是普京觉得自己“被逼到墙角”，也就不会提出这样的要求。

上周，意大利政府一名高阶经济顾问表示，意大利打算继续使用欧元从俄罗斯购买能源产品。

意大利石油企业埃尼集团（Eni ）首席执行官克劳迪奥·德斯卡齐（Claudio Descalzi）周一（28日）在阿联酋参加一场工业会议的时候说：“欧洲唯一的大问题就是天然气。俄罗斯要求我们用卢布支付，但我们没有卢布，而且合同中也没有这一内容。”

波兰石油天然气公司PGNiG同俄罗斯天然气工业股份公司之间的购买合同今年年底到期。该公司也表示，他们无法轻易地转为使用卢布支付。

美国今年努力额外提供150亿立方米的液化天然气

欧盟打算今年对进口俄罗斯天然气的依赖性减少三分之二，到2027年彻底停止从俄罗斯购买化石能源。

上周五，美国方面表示，美国将努力在今年向欧盟额外提供150亿立方米的液化天然气(LNG)，以帮助欧盟摆脱对俄罗斯能源供应的依赖。

路透社引述荷兰安智银行分析师的话说，即使150亿立方米是可以实现的，“它仍然远远不能取代俄罗斯天然气进口。欧盟2021年从俄罗斯进口了约1550亿立方米天然气”。

美国的LNG工厂正在满负荷生产，分析人士说，美国送往欧洲的额外天然气，大部分原本都是要出口到别的地方的。

“以物易物”

据俄新社报道，俄罗斯国家杜马预算和税收委员会成员德米特里耶娃（Oxana Dmitrijewa）说，向以货易货的贸易方式过渡可能是俄罗斯对不友好国家和地区采取的下一个步骤之一。

她说：“与不友好国家和解的下一阶段是我们依旧愿意向他们出售天然气或石油、钛或镍，条件是他们向我们出售我们需要的东西，那些关键性商品。另一种选择通常是过渡到易货贸易或清算。”

观看视频 01:40 普京出招让卢布起死回生？

（路透社、美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。