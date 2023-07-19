克里告诉中国将气候与政治分开 北京会接受吗？

在中美外交紧张的背景下，美国气候特使克里周三在与中国国家副主席韩正会晤时表示，气候变化是“全球性威胁”，应与外交问题分开对待。他也呼吁中方在迪拜气候大会前齐心协力。习近平则于周二表示，中国将按照自己的节奏减排。
（德国之声中文网）自周日开始访华的美国总统气候问题特使克里（John Kerry）承认，近年来美中在外交方面遇到困难，不过他表示，气候问题作为全球性危机，应该区别于其他外交议题来单独应对，气候危机需要世界上最大的经济体一起共同努力解决。
据路透社报道，克里在北京人民大会堂的会谈中说：“我们有能力......在气候问题上有所作为。”
中国官媒新华社此前曾在一篇英文评论中称，“中美合作要想健康、可持续发展，就必须将双边关系视为一个整体”。
这篇发表于7月16日的评论表示： “白宫尤其应该牢记，在双边关系中寻求将与中国的合作、与中国的竞争以及对中国的压制分门别类、割裂开来，在实践中是根本不现实的，也是北京无法接受的。”
克里这次抵达北京时，欧洲、亚洲和美国部分地区遭遇热浪，频繁的热浪与极端天气凸显了各国政府采取严厉行动、实现减排的必要性。碳排放是导致全球变暖和极端天气事件的罪魁祸首。
在与韩正会晤前，克里已经与中央外办主任王毅、国务院总理李强以及中方资深的气候特使解振华举行了会谈。
路透社指出，这位美国气候特使希望能在年底迪拜举行的全球气候大会（COP28）前，在中美之间重建信任。克里在周三与韩正会谈前说：“气氛非常非常积极。我们昨晚一起共进晚餐。我们谈了很多。这真的很有建设性。”他也表示，双方聚焦的是“我们可以真正开展工作的实质内容，以及我们可以实现的目标”。
据路透社报道，克里对韩正说，“COP28将是自巴黎会议以来最重要的一次会议，如果我们能在接下来的几个月里齐心协力，我们将有机会在这一问题上产生深远影响”。
据中国媒体报道，中国副主席韩正表示，自克里被任命为气候特使以来，中美两国一直就气候问题保持着密切的沟通和对话，并指出中美两国发表的关于应对气候变化的联合声明“向世界发出了积极的信号”。
据路透社报道，克里此前告诉记者，他本周与中国官员的会谈是有建设性的，但也很复杂，双方仍在处理包括台湾在内的政治因素。
“我们只是在重新建立联系，”他说，“我们正试图重建我们多年来努力的进程。” 他也表示，正在努力为气候大会开辟一条非常清晰的道路，“以便能够像我们一直希望的那样，在所有外部因素的影响下开展合作、展开工作”。
美国和中国是世界上最大的两个二氧化碳排放国。在去年8月时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中美之间的气候外交暂停。而克里此行显然是要试图重振气候外交。
在克里访华期间，中国党和国家领导人习近平在全国生态环境保护大会上也谈到了减排问题。按照日程安排，克里7月19日结束访华行程，他此行应该不会与习近平会面。
据中国官媒新华社7月18日报道，在会上谈到“双碳”承诺时，习近平说：“我们承诺的‘双碳’目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主，决不受他人左右。”
“双碳”承诺时是指习近平在2020年9月的第75届联合国大会上正式宣布，中国力争于2030年前达到碳排放峰值，在2060年前实现碳中和。不过，美国和欧盟敦促中国设定更具雄心的减排目标。
(综合报道)
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