克里告诉中国将气候与政治分开 北京会接受吗？

（德国之声中文网）自周日开始访华的美国总统气候问题特使克里（John Kerry）承认，近年来美中在外交方面遇到困难，不过他表示，气候问题作为全球性危机，应该区别于其他外交议题来单独应对，气候危机需要世界上最大的经济体一起共同努力解决。

据路透社报道，克里在北京人民大会堂的会谈中说：“我们有能力......在气候问题上有所作为。”

中国官媒新华社此前曾在一篇英文评论中称，“中美合作要想健康、可持续发展，就必须将双边关系视为一个整体”。

这篇发表于7月16日的评论表示： “白宫尤其应该牢记，在双边关系中寻求将与中国的合作、与中国的竞争以及对中国的压制分门别类、割裂开来，在实践中是根本不现实的，也是北京无法接受的。”

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



“气氛非常积极”

克里这次抵达北京时，欧洲、亚洲和美国部分地区遭遇热浪，频繁的热浪与极端天气凸显了各国政府采取严厉行动、实现减排的必要性。碳排放是导致全球变暖和极端天气事件的罪魁祸首。

在与韩正会晤前，克里已经与中央外办主任王毅、国务院总理李强以及中方资深的气候特使解振华举行了会谈。

路透社指出，这位美国气候特使希望能在年底迪拜举行的全球气候大会（COP28）前，在中美之间重建信任。克里在周三与韩正会谈前说：“气氛非常非常积极。我们昨晚一起共进晚餐。我们谈了很多。这真的很有建设性。”他也表示，双方聚焦的是“我们可以真正开展工作的实质内容，以及我们可以实现的目标”。

韩正：中美向世界发出了积极信号

据路透社报道，克里对韩正说，“COP28将是自巴黎会议以来最重要的一次会议，如果我们能在接下来的几个月里齐心协力，我们将有机会在这一问题上产生深远影响”。

据中国媒体报道，中国副主席韩正表示，自克里被任命为气候特使以来，中美两国一直就气候问题保持着密切的沟通和对话，并指出中美两国发表的关于应对气候变化的联合声明“向世界发出了积极的信号”。

克里：会谈有建设性但也很复杂

据路透社报道，克里此前告诉记者，他本周与中国官员的会谈是有建设性的，但也很复杂，双方仍在处理包括台湾在内的政治因素。

“我们只是在重新建立联系，”他说，“我们正试图重建我们多年来努力的进程。” 他也表示，正在努力为气候大会开辟一条非常清晰的道路，“以便能够像我们一直希望的那样，在所有外部因素的影响下开展合作、展开工作”。

美国和中国是世界上最大的两个二氧化碳排放国。在去年8月时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中美之间的气候外交暂停。而克里此行显然是要试图重振气候外交。

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

习近平：中国将按照自己的节奏减排

在克里访华期间，中国党和国家领导人习近平在全国生态环境保护大会上也谈到了减排问题。按照日程安排，克里7月19日结束访华行程，他此行应该不会与习近平会面。

据中国官媒新华社7月18日报道，在会上谈到“双碳”承诺时，习近平说：“我们承诺的‘双碳’目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主，决不受他人左右。”

“双碳”承诺时是指习近平在2020年9月的第75届联合国大会上正式宣布，中国力争于2030年前达到碳排放峰值，在2060年前实现碳中和。不过，美国和欧盟敦促中国设定更具雄心的减排目标。

(综合报道)

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