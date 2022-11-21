克里同解振华在埃及联合国气候大会上会晤

（德国之声中文网） 美国气候特使克里周二在COP27会议区中国代表团的一个办公室里会见了习近平主席的特别代表、中国气候变化事务特使解振华。

此前一天，习近平在与美国总统拜登的会晤中，同意恢复与美国的气候变化谈判。三个月前，中方对美国众议院议长佩洛西访台展开报复行动，其中就包括暂停与美国的气候变化商谈。美国务卿布林肯、总统气候问题特使克里当时分别表示，中方决定暂停中美气候变化商谈不是在惩罚美国，而是在惩罚全世界。中国外交部发言人汪文斌则反驳说，"中方有关措施是对佩洛西窜台的正当合理反制"，"中方暂停中美双边气候变化商谈，由此造成的一切后果必须由美国承担"。

中国气候变化事务特使解振华在联合国气候变化大会第26次缔约方会议上

2020年9月22日，习近平在联合国大会一般性辩论上向全世界宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

根据牛津大学"我们的数据世界 "（Our World in Data）网站提供的数据，从2008年以来，中国在温室气体二氧化碳的年排放量方面一直超过美国。2019年，中国排放了102亿吨二氧化碳，几乎为美国（53亿公吨）的两倍，占全球二氧化碳排放总量近28%。 不过，从人均二氧化碳排放量，美国一年的人均二氧化碳排放量超过16吨，全球排名第14位，中国的人均排放量为7.1吨，排名第48位。

埃及会议是否会提出减少化石燃料使用？

本周一以来，各国政府官员陆续抵达埃及沙姆沙伊赫，参加《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十七届会议（COP27）。会议将持续至本周五。发展中国家目前对富裕国家表示出越来越多的愤怒和失望，谴责富国没有采取足够的措施减排或帮助发展中国家应对地球变暖的问题。

气候变化引起饥荒?

美联社获得了埃及提出的一份草案，其中涉及减少温室气体排放、适应气候变化、为贫困国家提供资金以应对极端天气造成的损失和破坏，以及坚持将全球气温上升幅度控制在较工业化前水平升高不超过1.5摄氏度的范围内。不过，令绿色和平组织感到失望的是，该草案没有明确提到印度的一项提案，即逐步减少化石燃料的使用。

欧盟联盟(EU)气候政策主席提孟思(Frans Timmermans)表示，欧盟的立场是“赞成逐步减少任何化石燃料，但这不应该动摇终止使用煤炭这一污染最大的化石燃料的目标”。

中国的煤炭产量、消费量均为世界第一，并且远远超过其它国家的总和。在2021年4月举办的领导人气候峰会上，习近平宣布中国将在"十四五"期间严控煤电，并在"十五五"期间实现煤炭消费下降。不过，据中国国家统计局的数字，今年1-6月份，中国国内原煤产量为21.9亿吨，同比增长11.0%。这被视为传递出中国能源转型遇到波折的信号。

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