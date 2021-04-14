克里出访中韩 力求与北京共抗气候变迁

(德国之声中文网) 美国国务院13日表示，美国气候特使克里(John Kerry)将於4月14日至17日出访上海与首尔，与中国和韩国政府讨论国际社会该如何应对气候变迁。尽管目前中美关系呈现紧张局势，他仍试图向中国政府的气候变化事务代表施压，要求他们制定更有野心的减排目标。

此前，已有消息证实美国总统拜登将于下周与世界领导人就气候变迁问题举行虚拟峰会。美国国务院还表示，克里将在访问期间「讨论提高全球气候雄心」。一位熟悉出访行程的消息人士告诉路透社，克里将于14日晚间抵达上海，并在15日和16日举行会议。

白宫新闻发言人莎琪 (Jen Psaki) 表示：「他将专注在讨论气候变迁的议题，以及美国如何与亚洲地区的领导人合作控制气候变迁。」

白宫新闻发言人莎琪 (Jen Psaki) 表示：「他将专注在讨论气候变迁的议题，以及美国如何与亚洲地区的领导人合作控制气候变迁。」

这位代表美国参加国际气候谈判的前国务卿将寻求与中国气候变化事务特别代表解振华在气候变化问题上找到共同点。克里今年早些时候接受路透社采访时称解振华为「领导者」和「有能力的倡导者」。

在出访中国与韩国前，克里已经前往欧洲丶印度丶孟加拉和阿拉伯联合酋长国进行气候游说。他在接受印度媒体《今日印度》访问时指出，在2015年巴黎气候协议谈判时，他曾与中国密切合作。

他说：「我们希望中国能够来到谈判桌前，发挥领导作用。习主席已经谈到了领导力，谈到了中国在这方面的作用。我们希望与中国合作来做这件事。拜登总统也说过，中美在一些问题上会有分歧，但这并不意味着我们应该忽视摆在所有人面前的危机。需要我们所有人共同应对的就是气候危机。」

克里一直在敦促各国制定更有野心的温室气体减排目标，美国将在未来一周内宣布自己在2030年前的新减排目标。拜登的地球日峰会定于4月22日至23日举行，这将是白宫重新建立美国在全球气候变迁问题上领导地位的机会。美国前总统特朗普于2017年退出巴黎气候协议，但拜登上任後立即宣布将美国重新加入巴黎气候协议。

法新社在报导中分析，如果没有美国和中国这两个世界上最大的经济体，国际社会不可能在气候变迁议题上找到一个全球性的解决方案。这两国合计排放了近一半的温室气体。

经过几十年的快速工业化，中国的碳排放量接近全球总量的30%，远超过任何国家。但习近平已承诺，中国碳排放量将在2030年达到峰值，这是他们大力推动环保的一部分。

与此同时，拜登於13日派三名前政府高官出访台湾，但一名白宫官员向路透社强调，该出访与克里出访中国的行程没有任何关联。他重申，华盛顿与北京的气候谈判不应该与其他领域的交流做联想。

William Yang/李玟仪 (路透社、法新社)

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