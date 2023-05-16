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比尔·克林顿为美国民主党政治人物，曾于1993年-2001年任美国总统。
他的妻子希拉里·克林顿也常被称作克林顿。她曾在2016年以民主党候选人的身份竞选美国总统，但最终败于特朗普。
美国前总统特朗普委任的"通俄门"事件特别调查员经过四年调查之后发表了详尽的调查报告。报告中对联邦调查局当年就特朗普竞选团队所谓通俄指控的调查提出了激烈的批评。
美国前总统克林顿近日在接受爱尔兰一家媒体采访时表示，他为自己曾在1994年施压乌克兰在《布达佩斯安全保障备忘录》中同意放弃核武器表示遗憾。他说，如果基辅现在仍然拥有核武器，俄乌冲突可能就不会发生。
美国前总统克林顿在接受采访谈到乌克兰战争时，驳斥了有关北约东扩是乌克兰战争肇因的说法。他表示，如果没有北约东扩，和平可能更早被打破。
CNN报称，近日，原挂在白宫入口大厅的前任总统克林顿和小布什的肖像被移至鲜少访客的“老家庭餐室”，被疑是对白宫的一项未成文传统的违逆。
新的调查报告显示，2016年大选期间，特朗普及其竞选团队曾试图从维基解密网站获取民主党的邮件，以便使民主党候选人希拉里陷入不利境地。
莱文斯基（Monica Lewinsky）将制作一部以美国前总统克林顿弹劾案为主题的电视剧，其播出日期恰在明年11月美国大选前。
比尔·克林顿曾经当了8年美国总统，他的妻子希拉里·克林顿2016年参与竞选，不敌特朗普；现在，女儿切尔西·克林顿也对媒体表示，“不排除”今后竞选总统的可能性。
美国总统特朗普的女儿伊万卡用私人账号发送公务电子信。对其父而言，这实乃一件棘手事；毕竟，在选战中，特朗普曾因对手希拉里·克林顿的类似做法而对之大加挞伐。
即将出任美国国务卿的蓬佩奥在朝鲜与金正恩举行会晤，这一消息引发外界高度关注。因为美国高层官员访问朝鲜极为罕见。不过多年以来也确实有一些美国高官曾前往这个神秘国度，此外还有一些宗教领袖和体育明星。
唐纳德·特朗普已经上任一年。德国之声主编Ines Pohl认为，如果特朗普的批评者们只是因为对他的盲目仇恨而结成联合阵线，未免过于草率。
不出所料，特朗普在最后一分钟还试图阻止发行的爆料书《火与怒：特朗普白宫的内幕》在美国多家书店刚和读者见面就已售罄。该书作者、美国记者迈克·沃尔夫走访了包括特朗普本人和“前国师”班农在内的许多政府高官，为人们了解白宫提供了极为独特的角度，但是其书中内容的真实性不无争议。
特朗普喜欢发推文，经常发表缺乏外交辞令的言论，这是人们对他当选一年来的印象。也许这正是他的心计，因为烟幕之后，特朗普正在对他的国家展开全面重组。
自2016年美国总统大选活动以来， “通俄”的指控始终困扰着特朗普团队，比如司法部长塞申斯回避与俄罗斯相关联等事件。现在让我们来梳理一下“通俄门”中的一些关键点。
被视为“通俄门”中扮演重要角色的特朗普前选战负责人曼纳福特被警方监视居住。他涉嫌罪名包括阴谋对抗美国和洗钱。特朗普的另一名顾问也被送上法庭。
希拉里•克林顿在她回忆美国大选的新书中向现任总统特朗普发起猛烈攻击。不过对于自己所扮演的角色，这位民主党人也进行了自我批评。
《纽约时报》报道称，特朗普总统长子曾于2016年向一名俄罗斯女律师索取有关希拉里·克林顿的信息。
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