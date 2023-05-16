《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？

不出所料，特朗普在最后一分钟还试图阻止发行的爆料书《火与怒：特朗普白宫的内幕》在美国多家书店刚和读者见面就已售罄。该书作者、美国记者迈克·沃尔夫走访了包括特朗普本人和“前国师”班农在内的许多政府高官，为人们了解白宫提供了极为独特的角度，但是其书中内容的真实性不无争议。